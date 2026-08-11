Preminula poznata bosanskohercegovačka redateljica Lejla Panjeta: Imala je 49 godina

Preminula je Lejla Panjeta (49), bosanskohercegovačka redateljica, producentica i profesorica koja se tijekom karijere bavila filmom, vizualnim komunikacijama i filmskim studijima, piše klix ba.

Vijest o njezinoj smrti objavio je Univerzitet SSST iz Sarajeva, na kojem je Panjeta obnašala dužnost dekanice Filmske akademije Sarajevo, ali i radila kao profesorica.

Bogata akademska i umjetnička karijera

Panjeta je rođena 1977. godine u Sarajevu. Završila je studij kazališne i filmske režije te novinarstva, nakon čega je magistrirala komunikologiju. Doktorski studij završila je u području komunikacijskih znanosti, a bavila se filmskom propagandom.

Tijekom karijere napisala je više stručnih i znanstvenih knjiga posvećenih filmu, propagandi, komunikacijama i kulturi. Među njezinim djelima su „Industrija iluzija: Film & Propaganda, Filmska propaganda i marketing, Dijalektika nestajanja“, „Telenovela – fabrika ljubavi: Uvod u produkciju i žanr“, „Potreba za smislom: Mit, manipulacija i film“ te „Nove (i stare) laži“.

Bila je i urednica Filmskog glosara na bosanskom, engleskom i turskom jeziku.

Režirala filmove i predstave

Njezin profesionalni put bio je vezan uz različita područja umjetnosti i filmske industrije. Režirala je kazališne predstave i filmove, sudjelovala u filmskim produkcijama te potpisivala dokumentarne filmove.

Za svoj rad dobila je brojna priznanja i nagrade, a velik dio njezina djelovanja bio je posvećen istraživanju propagande, estetike te filmskih i medijskih studija.

Osim umjetničkog i znanstvenog rada, Panjeta je sudjelovala u organizaciji i selekciji brojnih izložbi i filmskih festivala. Bila je uključena i u edukativne radionice, akademske projekte te istraživanja vezana uz vizualne i izvedbene umjetnosti, film i kulturu.

Od 2017. godine jedno je vrijeme obnašala i funkciju direktorice Pozorišta mladih Sarajevo.

Panjeta je iza sebe ostavila značajan trag u području filma, umjetnosti i akademskog rada, a njezin odlazak u 49. godini predstavlja veliki gubitak za kulturnu i akademsku scenu Bosne i Hercegovine.