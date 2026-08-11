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SUPROTNO OD OBEĆANOG /

Platili su smještaj iz snova, a dočekao ih je horor: Ovakav fijasko nisu mogli ni zamisliti

Platili su smještaj iz snova, a dočekao ih je horor: Ovakav fijasko nisu mogli ni zamisliti
Foto: Reddit/X
Slatko iščekivanje godišnjeg odmora često počinje mjesecima ranije, skrolanjem kroz beskonačne galerije savršenih apartmana. Sunce se prelijeva preko besprijekorno namještenih kreveta, bazeni svjetlucaju tirkiznom bojom, a pogledi s balkona oduzimaju dah. U digitalnom svijetu, svaki je smještaj oaza mira. No, za sve veći broj putnika, trenutak kada ključ konačno okrenu u bravi nije početak odmora iz snova, već spuštanje u gorku stvarnost satkanu od prljavštine, laži i ponekad, otvorenog straha.
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Rezervacija smještaja za godišnji odmor često počinje fotografijama koje obećavaju luksuz, pogled iz snova i savršeno uređene sobe. No, stvarnost po dolasku ponekad izgleda potpuno drukčije od onoga što je prikazano na internetu.

Putnici se na društvenim mrežama sve češće žale na apartmane i hotele koji su na oglasima djelovali prostrano, moderno i uredno, a uživo ih dočekaju tijesne sobe, dotrajao namještaj, prljavština ili pogled koji nema nikakve veze s obećanim.

U nekim slučajevima problem je tek u pametnom kadriranju i širokokutnim objektivima koji prostor čine većim nego što jest. U drugima se koriste profesionalna rasvjeta, obrada fotografija i pažljivo odabrani kutovi kako bi se sakrili nedostaci.

Ipak, postoje i puno neugodniji primjeri. Gosti su dijelili fotografije plijesni, zapuštenih kupaonica, uništenog namještaja, bazena koji gotovo da ne postoje i soba koje izgledaju potpuno drukčije od onih na oglasu.

Posebno frustrira kada putnici za takav smještaj plate popriličan iznos, očekujući standard koji su vidjeli na fotografijama.

Društvene mreže zato su prepune usporedbi "očekivanje i stvarnost", a upravo takve objave često postaju viralne jer razlika zna biti nevjerojatna.

Neki prizori su toliko apsurdni da izgledaju kao šala, dok drugi mogu potpuno pokvariti dugo planirani odmor.

Putnici zato sve češće savjetuju da prije rezervacije treba dobro proučiti fotografije gostiju, recenzije i komentare, a ne oslanjati se samo na službene promotivne fotografije.

Mi smo izdvojili 15 najgorih primjera smještaja s društvenih mreža koji najbolje pokazuju koliko se ono što vidite na internetu može razlikovati od onoga što vas dočeka kada stignete na odredište.

11.8.2026.
14:08
Lorena Motik
Reddit/X
SmještajHotelLuksuzRealnost
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