Kolumbija nakon najrazornijeg potresa stoljeća: Gradovi su pretvoreni u ruševine

Stravični prizori stižu iz Kolumbije nakon razornog potresa magnitude 7,4 koji je u ponedjeljak pogodio zapad zemlje. Zgrade su se rušile, ulice su zatrpane krhotinama, a spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima.

Broj poginulih porastao je na najmanje 164, a očekuje se da bi mogao biti i veći.

Samo u Caliju poginule su desetine ljudi, dok je u Pereiri potvrđeno 66 žrtava. Srušeni su cijeli stambeni blokovi, a u jednoj bolnici urušili su se i gornji katovi, među njima pedijatrija, pa su pacijenti zbrinjavani na ulici.

Razmjeri katastrofe sve veći

U Pereiri su prizori posebno dramatični, a tamošnji guverner Juan Diego Patiño ranije je situaciju opisao riječima: "Ono što se upravo dogodilo vrlo je ozbiljno. Slike su zaista šokantne, s ozlijeđenim ljudima i urušenim pročeljima zgrada."

Kolumbija se nalazi uz Pacifički vatreni prsten i svakog mjeseca bilježi tisuće manjih potresa, no ovaj je najrazorniji u ovom desetljeću.