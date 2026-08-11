Dao je čitavo bogatstvo na ovaj smještaj: Nije ni slutio u kakvu se opasnu avanturu upušta

Španjolski youtuber Rubén Holgado (23) odlučio je isprobati jedan od najneobičnijih smještaja na svijetu – malu plutajuću kućicu usred Atlantskog oceana, između Floride i Kube.

Do smještaja nazvanog "Tiki Suite" nije bilo jednostavno stići jer je nakon leta do Miamija i višesatne vožnje do Key Westa morao još sat vremena putovati brodom. Za pet noćenja u potpunoj izolaciji izdvojio je čak 3458 dolara.

Prije dolaska upozoren je da se ne udaljava previše od kućice zbog jakih morskih struja i mogućnosti spašavanja na otvorenom moru.

Dodatnu dozu nelagode stvarala su upozorenja na morske pse kojih na tom području ima mnogo. Holgado je tijekom boravka morao biti potpuno samostalan pa je sa sobom ponio hranu, opremu i pribor za pecanje, a dio obroka pokušao je uloviti sam.

Unatoč izolaciji, kućica nudi popriličan luksuz, uključujući klimatizaciju, veliki krevet s pogledom na ocean i televizor. Kao da cijelo iskustvo nije bilo dovoljno neobično, jedne večeri odlučio je pogledati "Titanic", što je s obzirom na lokaciju izazvalo brojne reakcije pratitelja.

Najdramatičniji trenutak dogodio se kada je područje zahvatila tropska oluja, a jaki vjetrovi i valovi počeli udarati o kućicu. Holgado je priznao da se tada zapitao je li boravak sam usred oceana bila dobra ideja, no na kraju je sve prošlo bez posljedica.