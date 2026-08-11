Bez trunke Photoshopa: Ovako kontroverzna Jelena Karleuša izgleda bez filtera na licu

Nakon višednevnih burnih reakcija javnosti na najavljeni nastup pjevačice Jelene Karleuše (47) u vodičkoj Haciendi, klub je odlučio otkazati koncert. Nastup je bio zakazan za 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, što je dodatno pojačalo negodovanje dijela javnosti.

Nakon vijesti o otkazivanju koncerta, reporterka RTL-a Danas, Ružica Đukić, telefonom je razgovarala s Jelenom Karleušom. Cijeli razgovor možete pročitati ovdje, a kako se kontroverzna Jelena Karleuša mijenjala kroz godine - pogledajte u našoj galeriji.