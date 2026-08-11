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NEKADA I SADA /

Bez trunke Photoshopa: Ovako kontroverzna Jelena Karleuša izgleda bez filtera na licu

Bez trunke Photoshopa: Ovako kontroverzna Jelena Karleuša izgleda bez filtera na licu
Foto: Antonio Ahel/PIXSELL
Preokret uoči koncerta Jelene Karleuše u Vodicama. Nakon višednevnih žestokih reakcija javnosti, Hacienda je odlučila otkazati njezin nastup.
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Nakon višednevnih burnih reakcija javnosti na najavljeni nastup pjevačice Jelene Karleuše (47) u vodičkoj Haciendi, klub je odlučio otkazati koncert. Nastup je bio zakazan za 15. kolovoza, na blagdan Velike Gospe, što je dodatno pojačalo negodovanje dijela javnosti. 

Nakon vijesti o otkazivanju koncerta, reporterka RTL-a Danas, Ružica Đukić, telefonom je razgovarala s Jelenom Karleušom. Cijeli razgovor možete pročitati ovdje, a kako se kontroverzna Jelena Karleuša mijenjala kroz godine - pogledajte u našoj galeriji. 

11.8.2026.
6:01
Hot.hr
Zarko Basic/PIXSELL
Jelena KarleušaKoncertSkandal
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