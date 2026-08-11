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Najmanje 164 mrtvih, stotine nestalih: Spasioci golim rukama kopaju po ruševinama

Najmanje 164 mrtvih, stotine nestalih: Spasioci golim rukama kopaju po ruševinama
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Foto: Alexis Munera/AFP/Profimedia

Katastrofa je izazvala usporedbe sa smrtonosnim potresom iz 1999. koji je uništio istu regiju, usmrtivši više od 1.000 ljudi

11.8.2026.
9:16
Hina
Alexis Munera/AFP/Profimedia
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Spasilačke akcije diljem zapadne Kolumbije nastavljaju se u utorak iskapanjem srušenih zgrada i kuća, a očekuje se da bi broj žrtava potresa mogao porasti.

Potres magnitude 7,4 pogodio je kolumbijsko središte uzgoja kave u ponedjeljak rano ujutro, usmrtivši najmanje 164 osobe.

Potres je uništio višekatnice u gradovima poput Pereire i Calija te srušio jedan od tornjeva povijesne katedrale u gradu Manizalesu.

Hitne službe, uz pomoć policije, vojnika i volontera, radile su cijelu noć s bagerima, a ponekad i golim rukama, tražeći preživjele ispod ruševina.

U Caliju, domu za oko 2,2 milijuna ljudi, poginulo je najmanje 85 ljudi. Deseci zgrada su ostali nagnuti ili potpuno uništeni, prisiljavajući stanovnike na ulice.

Nekoliko gornjih katova jedne od gradskih bolnica urušilo se, među njima i pedijatrija, ostavljajući neke pacijente zarobljene i prisiljavajući na zbrinjavanje oko 600 drugih na ulici prekrivenoj ruševinama, rekla je ravnateljica bolnice Irne Torres Castro za televiziju Caracol.

Gradovi pretvoreni u ruševine

U Pereiri, glavnom gradu teško pogođene države Risaralda, vlasti su izvijestile o 66 mrtvih. Grad je također pretrpio neka od najvidljivijih razaranja, s cijelim stambenim blokovima svedenim na hrpe betona i iskrivljenog čelika.

Video objavljen na društvenim mrežama, a koji je potvrdio Reuters, prikazuje kako se gradska zračna luka snažno ljulja tijekom potresa, a veliki komadi stropa se urušavaju. Još 13 ljudi poginulo je u Chocu, ruralnoj pokrajini najbližoj epicentru potresa.

Predsjednik Abelardo De La Espriella, koji je preuzeo vlast prije samo nekoliko dana, rekao je da je samo u Caliju poginulo 35 ljudi, dok se 188 vodi kao nestalo. Rekao je da će tisuću pripadnika sigurnosnih snaga biti raspoređeno u grad do zore, nakon izvješća o pljački. Cali, kao i Pereira, uveli su policijski sat u ponedjeljak navečer.

Katastrofa je izazvala usporedbe sa smrtonosnim potresom iz 1999. koji je uništio istu regiju uzgoja kave, usmrtivši više od 1.000 ljudi, kao i s katastrofalnim potresima u kojima je u lipnju u susjednoj Venezueli poginulo više od 6.300 ljudi.

PotresKolumbijaSpasilačke AkcijeBroj žrtava Raste
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