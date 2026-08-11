Drama! Nogometašu se izgubio svaki trag nakon razornog potresa: 'Jako smo zabrinuti'

Snažan potres koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju izazvao je zabrinutost i među članovima tamošnje nogometne zajednice. Posebno teška situacija vlada u prvoligašu Deportivo Pereira, koji još uvijek nije uspio uspostaviti kontakt sa svojim igračem Miguelom Palaciosom.

Trener momčadi Arturo Reyes u razgovoru za WIN Sports rekao je kako su, prema dosad dostupnim informacijama, obitelji nogometaša na sigurnom. Ipak, zbog štete nastale na stambenim objektima dio igrača i njihovih obitelji trenutačno se ne može vratiti u svoje domove.

"Todas las familias del Deportivo Pereira están bien; esperamos llegar lo más pronto posible para ayudar. Hay un jugador, Miguel Palacios, que después de su entrenamiento se fue a su barrio y no hemos sabido nada de él. Hemos mandado a varias personas en Pereira a tratar de… pic.twitter.com/0U8QE2b3Ln — Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2026

Najviše zabrinjava sudbina Miguela Palaciosa, koji se nakon treninga uputio prema četvrti u kojoj živi. Otada mu se gubi svaki trag.

"Imamo jednog igrača, Miguela Palaciosa, koji se nakon treninga vratio u svoju četvrt i od tada nemamo nikakvih vijesti o njemu. Svi smo jako zabrinuti i pokušavamo saznati što se događa", izjavio je Reyes.

Klub je odmah počeo tragati za nogometašem. Nekoliko osoba koje su ostale u Pereiri, među kojima su i igrači koji nisu otputovali s ostatkom momčadi, pokušalo je doći do njegove četvrti i provjeriti što se dogodilo.

"Poslali smo nekoliko ljudi koji se nalaze u Pereiri, uključujući igrače momčadi koji nisu otputovali, da ga pokušaju pronaći u njegovoj četvrti, ali zasad nismo uspjeli doći do njega", dodao je trener.

"En este momento estamos en el hotel esperando tener noticias para poder volver a Pereira": Arturo Reyes, entrenador de @DeporPereiraFC #NoticiasWIN 🟡🔴 pic.twitter.com/UXXmC4NP3M — Win Sports (@WinSportsTV) August 10, 2026

Reyes je naglasio kako se momčad želi što prije vratiti u Pereiru. Igrači žele biti uz svoje obitelji, ali i pružiti pomoć stanovnicima područja pogođenih potresom.

"Nadamo se da ćemo stići što je prije moguće i da ćemo se svi okupiti kako bismo vidjeli na koji način možemo biti od koristi i kako možemo pomoći", kazao je.

Kapetan Walmer Pacheco također je govorio o zabrinutosti unutar momčadi zbog toga što su daleko od svojih obitelji usred izvanredne situacije i želji grupe da se što prije vrate u Pereiru.

Utakmica između Juniora i Deportiva Pereire bila je dio rasporeda 4. kola, koje je Dimayor na kraju odgodio zbog potresne i teške situacije kroz koju Kolumbija prolazi.