Drama! Nogometašu se izgubio svaki trag nakon razornog potresa: 'Jako smo zabrinuti'
'Poslali smo nekoliko ljudi koji se nalaze u Pereiri, uključujući igrače momčadi koji nisu otputovali, da ga pokušaju pronaći u njegovoj četvrti, ali zasad nismo uspjeli doći do njega'
Snažan potres koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju izazvao je zabrinutost i među članovima tamošnje nogometne zajednice. Posebno teška situacija vlada u prvoligašu Deportivo Pereira, koji još uvijek nije uspio uspostaviti kontakt sa svojim igračem Miguelom Palaciosom.
Trener momčadi Arturo Reyes u razgovoru za WIN Sports rekao je kako su, prema dosad dostupnim informacijama, obitelji nogometaša na sigurnom. Ipak, zbog štete nastale na stambenim objektima dio igrača i njihovih obitelji trenutačno se ne može vratiti u svoje domove.
Najviše zabrinjava sudbina Miguela Palaciosa, koji se nakon treninga uputio prema četvrti u kojoj živi. Otada mu se gubi svaki trag.
"Imamo jednog igrača, Miguela Palaciosa, koji se nakon treninga vratio u svoju četvrt i od tada nemamo nikakvih vijesti o njemu. Svi smo jako zabrinuti i pokušavamo saznati što se događa", izjavio je Reyes.
Klub je odmah počeo tragati za nogometašem. Nekoliko osoba koje su ostale u Pereiri, među kojima su i igrači koji nisu otputovali s ostatkom momčadi, pokušalo je doći do njegove četvrti i provjeriti što se dogodilo.
"Poslali smo nekoliko ljudi koji se nalaze u Pereiri, uključujući igrače momčadi koji nisu otputovali, da ga pokušaju pronaći u njegovoj četvrti, ali zasad nismo uspjeli doći do njega", dodao je trener.
Reyes je naglasio kako se momčad želi što prije vratiti u Pereiru. Igrači žele biti uz svoje obitelji, ali i pružiti pomoć stanovnicima područja pogođenih potresom.
"Nadamo se da ćemo stići što je prije moguće i da ćemo se svi okupiti kako bismo vidjeli na koji način možemo biti od koristi i kako možemo pomoći", kazao je.
Kapetan Walmer Pacheco također je govorio o zabrinutosti unutar momčadi zbog toga što su daleko od svojih obitelji usred izvanredne situacije i želji grupe da se što prije vrate u Pereiru.
Utakmica između Juniora i Deportiva Pereire bila je dio rasporeda 4. kola, koje je Dimayor na kraju odgodio zbog potresne i teške situacije kroz koju Kolumbija prolazi.