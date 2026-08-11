FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BOŽE, POMOZI /

Drama! Nogometašu se izgubio svaki trag nakon razornog potresa: 'Jako smo zabrinuti'

Drama! Nogometašu se izgubio svaki trag nakon razornog potresa: 'Jako smo zabrinuti'
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

'Poslali smo nekoliko ljudi koji se nalaze u Pereiri, uključujući igrače momčadi koji nisu otputovali, da ga pokušaju pronaći u njegovoj četvrti, ali zasad nismo uspjeli doći do njega'

11.8.2026.
7:42
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Snažan potres koji je u ponedjeljak pogodio Kolumbiju izazvao je zabrinutost i među članovima tamošnje nogometne zajednice. Posebno teška situacija vlada u prvoligašu Deportivo Pereira, koji još uvijek nije uspio uspostaviti kontakt sa svojim igračem Miguelom Palaciosom.

Trener momčadi Arturo Reyes u razgovoru za WIN Sports rekao je kako su, prema dosad dostupnim informacijama, obitelji nogometaša na sigurnom. Ipak, zbog štete nastale na stambenim objektima dio igrača i njihovih obitelji trenutačno se ne može vratiti u svoje domove.

Najviše zabrinjava sudbina Miguela Palaciosa, koji se nakon treninga uputio prema četvrti u kojoj živi. Otada mu se gubi svaki trag.

"Imamo jednog igrača, Miguela Palaciosa, koji se nakon treninga vratio u svoju četvrt i od tada nemamo nikakvih vijesti o njemu. Svi smo jako zabrinuti i pokušavamo saznati što se događa", izjavio je Reyes.

Klub je odmah počeo tragati za nogometašem. Nekoliko osoba koje su ostale u Pereiri, među kojima su i igrači koji nisu otputovali s ostatkom momčadi, pokušalo je doći do njegove četvrti i provjeriti što se dogodilo.

"Poslali smo nekoliko ljudi koji se nalaze u Pereiri, uključujući igrače momčadi koji nisu otputovali, da ga pokušaju pronaći u njegovoj četvrti, ali zasad nismo uspjeli doći do njega", dodao je trener.

Reyes je naglasio kako se momčad želi što prije vratiti u Pereiru. Igrači žele biti uz svoje obitelji, ali i pružiti pomoć stanovnicima područja pogođenih potresom.

"Nadamo se da ćemo stići što je prije moguće i da ćemo se svi okupiti kako bismo vidjeli na koji način možemo biti od koristi i kako možemo pomoći", kazao je.

Kapetan Walmer Pacheco također je govorio o zabrinutosti unutar momčadi zbog toga što su daleko od svojih obitelji usred izvanredne situacije i želji grupe da se što prije vrate u Pereiru.

Utakmica između Juniora i Deportiva Pereire bila je dio rasporeda 4. kola, koje je Dimayor na kraju odgodio zbog potresne i teške situacije kroz koju Kolumbija prolazi.

KolumbijaPotres
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike