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Sjećate se njega? Od izbačenog sa SP-a do suca UEFA-inog Superkupa

Sjećate se njega? Od izbačenog sa SP-a do suca UEFA-inog Superkupa
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Foto: AUTISSIER JEAN BAPTISTE/imago sportfotodienst/Profimedia

Za Artana je to veliko priznanje nakon svega što se dogodilo

11.8.2026.
8:39
Sportski.net
AUTISSIER JEAN BAPTISTE/imago sportfotodienst/Profimedia
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Omar Artan ovog će tjedna ispisati povijest. Somalijski sudac dobit će priliku suditi UEFA-in Superkup između PSG-a i Aston Ville u Salzburgu. Bit će to prvi put da jedan sudac izvan Europe vodi utakmicu UEFA-inog Superkupa.

Artanova priča posebno je zanimljiva jer je prije samo dva mjeseca doživio veliki udarac. Trebao je suditi na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Kanadi i Meksiku, ali američke vlasti nisu mu dopustile ulazak u zemlju.

Nakon slijetanja u Miami prošao je višesatno ispitivanje, a službenike su zanimali njegovi dolazak u SAD, situacija u Somaliji i moguće veze s militantnom skupinom al-Shabab. Iako je pokazao FIFA-inu dokumentaciju, na kraju je pritvoren i vraćen u Istanbul.

Umjesto Svjetskog prvenstva, Artan je dobio novu veliku priliku i to u Europi. UEFA mu je povjerila Superkup, a predsjednik Aleksander Čeferin istaknuo je njegove kvalitete i iskustvo na najvišoj razini.

Za Artana je to veliko priznanje nakon svega što se dogodilo. Od američke zabrane do jedne od najvećih utakmica u karijeri, njegova se priča okrenula u samo nekoliko tjedana.

UefaSuperkupSadSudac
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