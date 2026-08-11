UEFA staje na kraj dugim VAR provjerama: 'Želimo suce s osobnošću'

Krovna europska nogometna federacija (UEFA) objavila je kako će promijeniti jednu stvar koja živcira brojne ljubitelje nogometa već godinama – uporabu VAR-a.

Naime, UEFA-in šef sudaca Roberto Rosetti ocijenio je kako pojedine VAR provjere "nemaju veze s nogometom“ te ih je usporedio s PlayStationom.

"Svjesni smo da nitko trenutno nije zadovoljan utjecajem VAR-a na nogomet. Želimo izbjeći mikroskopsko seciranje situacija. Ovo je nogomet, a ne PlayStation“, rekao je Rosetti pa nastavio: "Kontekst je iznimno važan. Moramo biti jako, jako oprezni. Sudac mora suditi utakmicu, a ne VAR. Za nogomet je važno da se reagira samo na čiste situacije i jasne pogreške.“

Upravo zbog toga su se u UEFA-i odvažili na pokretanje platforme "Clear Line“ koja bi trebala standardizirati suđenja u svim europskim natjecanjima.

Po novom protokolu, kada sudac priđe ekranu, prvo će mu se prikazati zamrznuta slika trenutka kontakta. Nakon toga slijedi snimka usporena na pola brzine i na kraju snimka u stvarnoj brzini kako bi mogao procijeniti intenzitet starta.

Nedosljednost i krađa vremena

Najveći problem kod trenutnih VAR provjera je što uzimaju previše vremena. Pojedine provjere znaju trajati više od minute, a sve to "ubija draž“ nogometa i momentum igre. Cilj je smanjiti trajanje VAR intervencija te spriječiti da one traju dulje od 90 sekundi.

Osim toga, problem je i konzistentnost, ali i stavljanje u fokus VAR-a umjesto samih sudaca. Naime, svaka liga i natjecanje imaju svoje tumačenje oko toga kakav je intenzitet potreban za prekršaj ili što je igranje rukom. Pa tako se u Premier ligi jedanaesterac zbog igranja rukom sudi svakih 17,27 utakmica, a u Ligi prvaka svakih sedam utakmica.

"Želimo suce s osobnošću i VAR-om koji je samo povremena pomoć. Moramo sačuvati nogomet koji volimo i koji su voljeli naši roditelji“, rekao je Rosetti u razgovoru za L'Equipe pa zaključio:

"Platforma ponovno potvrđuje jedno od temeljnih načela VAR protokola: videopomoć treba se koristiti samo u slučaju jasne i očite pogreške. VAR ne sudi utakmicu. On je tu samo za jasne situacije i očite pogreške.“

A kako bi platforma trebala izgledati, pogledajte OVDJE.