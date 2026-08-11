UEFA staje na kraj dugim VAR provjerama: 'Želimo suce s osobnošću'
Pojedine provjere znaju trajati više od minute, što "ubija draž“ nogometa, a cilj je smanjiti trajanje VAR intervencija te spriječiti da one traju dulje od 90 sekundi.
Krovna europska nogometna federacija (UEFA) objavila je kako će promijeniti jednu stvar koja živcira brojne ljubitelje nogometa već godinama – uporabu VAR-a.
Naime, UEFA-in šef sudaca Roberto Rosetti ocijenio je kako pojedine VAR provjere "nemaju veze s nogometom“ te ih je usporedio s PlayStationom.
"Svjesni smo da nitko trenutno nije zadovoljan utjecajem VAR-a na nogomet. Želimo izbjeći mikroskopsko seciranje situacija. Ovo je nogomet, a ne PlayStation“, rekao je Rosetti pa nastavio: "Kontekst je iznimno važan. Moramo biti jako, jako oprezni. Sudac mora suditi utakmicu, a ne VAR. Za nogomet je važno da se reagira samo na čiste situacije i jasne pogreške.“
Upravo zbog toga su se u UEFA-i odvažili na pokretanje platforme "Clear Line“ koja bi trebala standardizirati suđenja u svim europskim natjecanjima.
Po novom protokolu, kada sudac priđe ekranu, prvo će mu se prikazati zamrznuta slika trenutka kontakta. Nakon toga slijedi snimka usporena na pola brzine i na kraju snimka u stvarnoj brzini kako bi mogao procijeniti intenzitet starta.
Nedosljednost i krađa vremena
Najveći problem kod trenutnih VAR provjera je što uzimaju previše vremena. Pojedine provjere znaju trajati više od minute, a sve to "ubija draž“ nogometa i momentum igre. Cilj je smanjiti trajanje VAR intervencija te spriječiti da one traju dulje od 90 sekundi.
Osim toga, problem je i konzistentnost, ali i stavljanje u fokus VAR-a umjesto samih sudaca. Naime, svaka liga i natjecanje imaju svoje tumačenje oko toga kakav je intenzitet potreban za prekršaj ili što je igranje rukom. Pa tako se u Premier ligi jedanaesterac zbog igranja rukom sudi svakih 17,27 utakmica, a u Ligi prvaka svakih sedam utakmica.
"Želimo suce s osobnošću i VAR-om koji je samo povremena pomoć. Moramo sačuvati nogomet koji volimo i koji su voljeli naši roditelji“, rekao je Rosetti u razgovoru za L'Equipe pa zaključio:
"Platforma ponovno potvrđuje jedno od temeljnih načela VAR protokola: videopomoć treba se koristiti samo u slučaju jasne i očite pogreške. VAR ne sudi utakmicu. On je tu samo za jasne situacije i očite pogreške.“
A kako bi platforma trebala izgledati, pogledajte OVDJE.