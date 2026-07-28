Stiže UEFA-in odgovori FIFA-i: VAR neće imati jednake ovlasti

Europski nogomet ulazi u novu sezonu s izmijenjenom interpretacijom VAR tehnologije, a sve kao izravna posljedica jedne od najkontroverznijih primjena pravila viđenih na Svjetskom prvenstvu 2026. godine.

Uoči početka Lige prvaka i drugih klupskih natjecanja, UEFA je svojim sudačkim timovima izdala jasne upute koje se značajno razlikuju od FIFA-ine prakse, s ciljem povratka izvornim postavkama - ispravljanju isključivo "jasnih i očitih pogrešaka".

Ključ spora leži u tumačenju novog pravila o "pogrešnom identitetu". Prema izmjenama koje je odobrio Odbor međunarodnog nogometnog saveza (IFAB), VAR je dobio ovlast ispraviti odluku kada sudac pogrešno identificira igrača koji je počinio prekršaj, bez obzira kojem timu pripadao. Iako je zamišljeno za ispravljanje očitih zamjena igrača, FIFA je na Svjetskom prvenstvu ovu odredbu iskoristila na znatno širi, i za mnoge neočekivan, način.

Najveću buru izazvao je slučaj iz četvrtfinala između Argentine i Švicarske. Argentinski veznjak Leandro Paredes dobio je žuti karton zbog starta na Breelu Embolu. Međutim, VAR soba je, pozivajući se na pravilo o pogrešnom identitetu, preporučila provjeru. Nakon pregleda snimke, sudac je poništio karton Paredesu i dodijelio ga Embolu zbog simuliranja. Kako je švicarskom napadaču to bio drugi žuti karton, isključen je iz igre. Time je intervencija, koja je trebala ispraviti identitet krivca, u potpunosti promijenila prirodu incidenta i tijek utakmice. Slična, iako manje drastična situacija, dogodila se i u susretu SAD-a i Paragvaja, gdje je žuti karton Timu Reamu preinačen u opomenu za Miguela Almiróna zbog simuliranja.

Kao odgovor na ovu praksu, UEFA je svojim sucima i VAR dužnosnicima naložila da potencijalno simuliranje ne smiju tretirati kao slučaj pogrešnog identiteta. Europska krovna organizacija smatra da je promjena odluke s prekršaja na simuliranje zapravo ponovno suđenje subjektivnog događaja, a ne ispravak činjenične pogreške, što je temeljna svrha ispravka identiteta. Prema UEFA-inim smjernicama, VAR ne bi smio preporučiti provjeru samo zato što se sumnja da je navodna žrtva prekršaja zapravo simulirala.

Ovakav stav u skladu je s ranijim izjavama UEFA-inog direktora za suđenje, Roberta Rosettija, koji je upozorio da VAR postaje previše detaljan u subjektivnim situacijama te da intervencija mora biti rezervirana za nedvojbene pogreške, a ne za sitnice otkrivene usporenim snimkama. Važno je naglasiti da UEFA ne odbacuje službena pravila igre.

Neslaganje se odnosi na to koliko daleko video suci smiju ići u interpretaciji tih pravila, posebno kada provjera započne pod jednom osnovom, a završi utvrđivanjem potpuno drugog prekršaja. Simuliranje se i dalje može kazniti putem VAR-a, ali samo ako je dio veće, provjerljive situacije, poput pogrešno dosuđenog jedanaesterca ili izravnog crvenog kartona.