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Sjajne vijesti za Dinamo: Promijenila se situacija s Livakovićem

Sjajne vijesti za Dinamo: Promijenila se situacija s Livakovićem
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Jasno je kako Fenerbahçe ne vidi Livakovića u svojim planovima, a pitanje je hoće li prvi popustiti oni ili Dinamo.

28.7.2026.
14:50
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
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Dok svi u Dinamu čekaju utakmicu drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna, iz Istanbula stižu sjajne vijesti za navijače hrvatskog prvaka.

Olympiakos je, naime, odustao od Livakovića te je u ovom trenutku Dinamo jedini klub u igri za potpis reprezentativne jedinice. Turski Takvim, naime, piše kako je Olympiakos odustao od Livakovića jer im je uspjelo dovođenje prve opcije – bivšeg vratara Manchester Cityja Stefana Ortege. Isti izvor navodi kako je od hrvatskog vratara odustao i Torino, pa je tako Dinamo jedini klub u igri za potpis svoje legende.

Kao i uvijek, treba biti oprezan s vijestima koje stižu iz turskih medija budući da su one često netočne te da stižu kontradiktorne informacije ovisno o danu i portalu. No, veoma je jasno kako Fenerbahçe ne vidi Livakovića u svojim planovima, kao i da je Dinamo njemu, kao i on Dinamu, prva i jedina opcija.

Stoga teško da će Fenerbahçe držati skupog (i nezadovoljnog) vratara u momčadi, a pitanje je hoće li prvi popustiti oni ili Dinamo.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

DinamoDominik Livaković
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