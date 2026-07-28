Gordon Schildenfeld: 'Dinamu je ovo bio najveći problem. Sviđa mi se što radi Hajduk'

Dinamo u utorak od 20 sati igra uzvratni susret drugog pretkola Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Modri su u prvoj utakmici sa Švicarcima odigrali 1-1, a jedini pogodak za hrvatski sastav zabio je Miha Zajc.

Uzvrat možete gledati na RTL-u i platformi Voyo isto kao i prvi susret iz Švicarske koji je uz Filipa Brkića komentirao Gordon Schildenfeld, bivši igrač Dinama i hrvatske reprezentacije, a sada nogometni trener. Gordon Schildenfeld je bio gost Podcasta Net.hr-a uoči uzvratne utakmice Dinama i Thuna.

"Bilo je podcjenjivanja Thuna jer se pričalo i da se ekipa raspala i otišao i trener i sve i svašta nešto. Međutim, oni su pokazali da imaju karakter, imaju kvalitetu. Odigrali su jednu solidnu utakmicu. Ono što mi znamo je da Dinamo može bolje. Dinamu je bio problem na početku utakmice umjetna trava. To se apsolutno vidjelo. Mišić je u jednom trenu poludio i na sebe i na teren i na loptu i na cijeli taj dan, jer jednostavno ništa nije išlo.

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Dinamo se tražio prvo poluvrijeme, imali smo problema s protokom, s primanjem, s tehnikom i primopredajom lopte. Međutim, drugo poluvrijeme su izgledali malo bolje. Imaju super rezultat i sada ide taj uzvrat. Dinamo je ostao nedorečen. Možda smo očekivali bolju utakmicu, ali početak je sezone, ne možemo očekivati da će oni letjeti i da će odigrati kao što su odigrali prošle sezone pred kraj. Za to treba vremena da se uhvati forma. Ali, nažalost je forma potrebna sada u nekoj dozi da se prođe ovo kolo jer svi to očekuju", rekao je Schildenfeld u uvodu.

Umjetna trava je bilo ono što je Dinamu stvaralo puno problema, Gordon zna kakva je razlika igrati utakmice na takvoj podlozi.

"To je drugi sport, lopta je puno brža. Umjetna trava je brza, odskok lopte nije isti. On je ja puno jači nego na normalnom terenu. Mi smo sa Sturmom igrali protiv Red Bull Salzburga, a oni su imali onaj hibrid kad je taj hibrid dolazio taman na tržište i bio je šok. Mi smo u prvih pet minuta primili dva gola. Putanja te lopte i sva reakcija nisu isti kao na pravom terenu.

To je jednostavno plastika, teško je primiti loptu. Neprirodno odskače i svaki put se malo podigne, skoči i onda tu izgubiš već jedan korak, drugi, a prostori su ti suženi. Ako nisi na to navikao, tu ćeš imati apsolutno problema. Cijela percepcija igre dolazi kroz tu brzinu lopte, kroz odskok i kad nisi naviknuo na to ne osjećaš se ugodno i samim time i treba vremena da dođeš na pristojan nivo utakmice, a do tad izgubiš meč", objasnio nam je popularni Šifo.

'Sviđa mi se što radi Hajduk'

Schildenfeld je uvjeren u prolaz Dinama, a razgovarali smo i o drugim hrvatskim predstavnicima koji su imali savršeni tjedan. Varaždin je pobijedio Jablonec 3-2, Rijeka Derry City 1-0, a posebno je bio impresivan Hajduk koji je uz odličnu igru s 2-0 pobijedio Pafos.

"Meni Hajduk sad izgleda lijepo. I prošle sezone to smo puno puta rekli kroz neke emisije. Hajduk ima plan i program. Hajduk ima mladih igrača, razvija te svoje mlade koji igraju fantastično. OK, možda nekakva borba za naslov nije bila i to nedostaje svima, ali prvi korak je to da Hajduk na terenu bude bolji, da ti ekipa igra bolje da planiraš s nekim mladim, nekim prodajama i onda tako rasteš, prodati nekoga pa kupiti pojačanje, pa opet razviti nekoga pa kupiti pojačanje.

Mislio sam da je Pafos u toj utakmici favorit. Mislim da mi je i sad favorit, ali Hajduk je odigrao jako dobru utakmicu za početak sezone. Pafos nije imao baš nikakvih odgovora na to i apsolutno Hajduk je zasluženo pobijedio. Ako odigra isto kvalitetnu utakmicu, proći će, ali tamo neće biti lako, bit će pritiska, bit će vrućine. Vjerujte mi, tamo je jako teško igrati. To je kao da igraš u sauni. Vjerujem u prolaz Hajduka", optimističan je bivši stoper hrvatske reprezentacije koji je igrao u ciparskim klubovima Anorthosisu i AEL Limassolu.

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Gonzalo Garcia je uspio dobiti drugu sezonu u Hajduku što je vrlo rijetko i taj kontinuitet bi se mogao isplatiti.

Ono što je dobro je stvarno da je HNL malo stabilniji vezano ua trenere. To mi je jako lijepo vidjeti i mislim da je to potrebno u HNL-u, jer ako hoćete da netko donese nekakav rezultat i nekakav napredak, razvoj i bilo što drugo, treba vrijeme. Ne možemo u šest mjeseci napraviti čuda, to je apsolutno nemoguće. Meni se osobno sviđa što je prošle sezone Hajduk nogometno bio puno bolji. Imao je taktički plan, razvoj nekih mladih igrača. Radilo se na svemu i Hajduk je to protiv Pafosa digao na jedan drugi nivo jer znam da je Pafos dobra ekipa, a oni su bili fantastični.

Neka Garcia nastavi s tim kontinuitetom, to će biti dobro za Hajduk, ali i Dinamo i Rijeku jer na taj način tjeraju jedni druge da budu bolji, te borbe su nam potrebne u HNL-u", rekao je Schildenfeld.

S Gordonom smo razgovarali i o Rijeci i Varaždinu, dali kratki uvod u novu sezonu HNL-a, a dotaknuli smo se i Slavena Bilića, novog izbornika Hrvatske. Sve možete pogledati u priloženom podcastu.

Uzvratna utakmica drugog pretkola Lige prvaka između Dinama i Thuna na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.