Dinamo igra za milijune: Ovo je sastav Modrih za utakmicu sezone

Pred Dinamom je večeras jedan od najvažnijih susreta ove sezone. Modri od 21 sat na Maksimiru dočekuju norveški Viking u prvoj utakmici play-offa, a ulog je ogroman. Plasman u Ligu prvaka zagrebačkom bi klubu donio višemilijunsku zaradu.

Sam ulazak u elitno europsko natjecanje Dinamu bi donio oko 30 milijuna eura. Uz to, svaka pobjeda u Ligi prvaka vrijedi dodatnih 2,1 milijun eura, dok se remi nagrađuje s 750 tisuća eura. Jasno je stoga koliko je važan večerašnji dvoboj.

Trener Mario Kovačević nema previše nedoumica oko početne postave. Najveće pitanje bilo je vezano uz Lukasa Kačavendu, koji se nakon povratka s posudbe nametnuo odličnim igrama i pokazao da zaslužuje ozbiljnu minutažu.

Ipak, problem predstavlja činjenica da je vezni red već praktički zacementiran. Mišić, Stojković i Zajc trenutačno su prve opcije, pa je teško pronaći mjesto i za Kačavendu.

Jedna od mogućnosti bila je njegovo premještanje na desno krilo, umjesto Lisice ili Topića. No, prema svemu sudeći, Kačavenda će ipak svoju priliku čekati s klupe. To i ne mora biti loša vijest za Dinamo jer je neke od svojih najboljih predstava upravo pružio nakon ulaska u igru s klupe.

Očekivani sastav Dinama:

Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof – Mišić, Zajc, Stojković – Lisica, Beljo, Oršić.