FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE SE ZNA /

Dinamo igra za milijune: Ovo je sastav Modrih za utakmicu sezone

Dinamo igra za milijune: Ovo je sastav Modrih za utakmicu sezone
×
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Trener Mario Kovačević nema previše nedoumica oko početne postave

18.8.2026.
8:38
Sportski.net
Davor Puklavec/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Pred Dinamom je večeras jedan od najvažnijih susreta ove sezone. Modri od 21 sat na Maksimiru dočekuju norveški Viking u prvoj utakmici play-offa, a ulog je ogroman. Plasman u Ligu prvaka zagrebačkom bi klubu donio višemilijunsku zaradu.

Sam ulazak u elitno europsko natjecanje Dinamu bi donio oko 30 milijuna eura. Uz to, svaka pobjeda u Ligi prvaka vrijedi dodatnih 2,1 milijun eura, dok se remi nagrađuje s 750 tisuća eura. Jasno je stoga koliko je važan večerašnji dvoboj.

Trener Mario Kovačević nema previše nedoumica oko početne postave. Najveće pitanje bilo je vezano uz Lukasa Kačavendu, koji se nakon povratka s posudbe nametnuo odličnim igrama i pokazao da zaslužuje ozbiljnu minutažu.

Ipak, problem predstavlja činjenica da je vezni red već praktički zacementiran. Mišić, Stojković i Zajc trenutačno su prve opcije, pa je teško pronaći mjesto i za Kačavendu.

Jedna od mogućnosti bila je njegovo premještanje na desno krilo, umjesto Lisice ili Topića. No, prema svemu sudeći, Kačavenda će ipak svoju priliku čekati s klupe. To i ne mora biti loša vijest za Dinamo jer je neke od svojih najboljih predstava upravo pružio nakon ulaska u igru s klupe.

Očekivani sastav Dinama:

Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Perez-Vinlof – Mišić, Zajc, Stojković – Lisica, Beljo, Oršić.

Dinamo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike