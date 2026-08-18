Novi detalji o smrti Hayden Panettiere: Poznato što je pronađeno pored nje

Iako službeni uzrok smrti 36-godišnje zvijezde serije 'Nashville' još uvijek nije potvrđen, na lokaciji gdje je pronađeno tijelo glumice Hayden Panettiere navodno je otkriven Narcan, lijek koji se primjenjuje za brzu neutralizaciju učinaka predoziranja opioidima. Uz to, iz audiosnimke poziva hitnim službama vidljivo je da se intervencija vodila pod pretpostavkom mogućeg predoziranja. TMZ je objavio da je Narcan pronađen na madracu u stanu u Greenvilleu u Južnoj Karolini. Zasad nije poznato je li lijek primila Panettiere ili netko drugi tko se nalazio u stanu.

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Detalji istrage

Mlada glumica preminula je u nedjelju, 16. kolovoza, u 37. godini života, a vijest o njezinoj smrti potvrdio je njezin predstavnik. Unatoč tome što službeno izvješće o uzroku smrti tek slijedi, policijski istražitelji zasad nisu uočili tragove koji bi ukazivali na kazneno djelo ili bilo kakve sumnjive radnje.

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Detalji tragedije i dalje se utvrđuju u suradnji s nadležnim uredom mrtvozornika. Poznato je da je poziv policiji uputio njezin poznanik te su joj pokušali pružiti medicinsku pomoć, ali glumici, nažalost, nije bilo spasa. Prema američkim medijima, Panettiere je navodno samo dan prije smrti sa svojim dugogodišnjim partnerom Brianom Hickersonom, s kojim je kroz godine u više navrata prekidala pa se ponovno mirila.

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Hayden je otvoreno progovorila o problemima s ovisnošću te prema zadnjim su nalazima u njenom stanu pronađeni lijekovi protiv predoziranja tako da, iako ništa nije potvrđeno, postoji i opcija da je glumica umrla od predoziranja. Iza sebe je ostavila kćer Kayu Evdokiju (11), koju je dobila s bivšim zaručnikom, ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom (50). Od Hayden su se slomljenog srca oprostili i njeziina obitelj, obožavatelji te brojne kolege.