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Bivši Hajdukovac šokirao sve odabirom novog kluba, a sada je otkrivena i plača

Bivši Hajdukovac šokirao sve odabirom novog kluba, a sada je otkrivena i plača
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Foto: Tom Dubravec/imago stock&people/Profimedia

U Hajduku je veznjak navodno imao plaću od oko 700.000 eura godišnje, a sada će ona biti značajno viša

28.7.2026.
9:33
Sportski.net
Tom Dubravec/imago stock&people/Profimedia
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Sada već bivši nogometaš Hajduka Filip Krovinović iznenadio je nogometnu javnost odabirom novog kluba. Veznjak s gotovo 200 nastupa za "Bile" Split je zamijenio Porto Alegreom i potpisao za brazilskog velikana Gremio.

To je transfer koji nitko nije očekivao, ali ipak postoji nekoliko razloga zašto je Krovinović potpisao za brazilski klub. Prvi je svakako trener Luis Castro. On je s Krovinovićem radio u Rio Aveu i od tada jako cijeni hrvatskog veznjaka. Drugi razlog svakako je i plaća. Krovinović će, naime, prema navodima brazilskih medija, u Gremiju zarađivati 400.000 brazilskih reala mjesečno, što je približno 68.600 eura, odnosno oko 820.000 eura godišnje. U Hajduku je veznjak navodno imao plaću od oko 700.000 eura godišnje.

Tu je vjerojatno i želja za novim izazovima. Brazilska Serie A vrlo je jaka liga u kojoj su ulaganja posljednjih godina značajno porasla, a dodatni motiv mogu biti i suigrači. Naime, u Gremiju igra nekoliko poznatih nogometaša, uključujući bivšeg napadača Barcelone Martina Braithwaitea te bivšeg igrača Arsenala i Chelseaja Williana.

Tu je i činjenica da je Gremio veliki klub koji je tijekom više od 120 godina postojanja osvojio dva naslova prvaka Brazila, tri kontinentalna naslova, jedan Interkontinentalni kup i pet brazilskih kupova. Klub je također bio prvi klub legendarnog Ronaldinha.

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Filip KrovinovićGremioHajduk
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