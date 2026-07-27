Hajduk se emotivno oprostio od Krovinovića, on se javio u komentarima i izazvao brojne reakcije

Hajduk je objavio kako je postigao dogovor o sporazumnom raskidu ugovora s Filipom Krovinovićem, a vrlo brzo stigla je i vijest kako je Krovinović potpisao za brazilski Gremio u jednom od senzacionalnijih transfera ovog ljeta.

Filip Krovinović u Hajduk je stigao iz Benfice u srpnju 2021. godine te je u proteklih pet godina odigrao ukupno 192 službene utakmice za Bijele. Impresivna je to brojka kojom je danas 30-godišnji veznjak ušao među 50 igrača s najviše nastupa za Bijele.

Debitirao je u 2:0 pobjedi protiv Tobola na Poljudu, a posljednji put bijeli dres nosio je u 2:2 remiju na gostovanju kod Slaven Belupa u prošloj sezoni. Ukupno je za Hajduk zabio 21 gol uz 14 asistencija.

Krovinović je na Poljudu slovio kao dobri duh svlačionice, a na odlasku se odrekao dijela primanja koja su mu pripadala do kraja ugovora s Hajdukom.

Bijeli su se od svog igrača oprostili emotivnim videom, a u komentarima se javio i sami Krovinović.

"Stigao kao rođeni Zagrepčanin, odlazi kao jedan od nas. Filip Krovinovic, na svemu ti hvala - 192 utakmice, 21 gol i 14 asistencija. Srce na terenu nikad nije bilo upitno", napisali su iz Hajduka uz emotikona dvadosvojena trofeja.

"Definitivno najljepših i najboljih 5 godina u mom životu! Hvala vam na svemu, voli vas vaš Burke", napisao je Krovinović uz crveno i plavo srce, a javili su se i Emir Sahiti te Josip Juranović.

Navijači su također ostavili brojne komentare.

"Valjao je Benfici nama nije. E moj Hajduče. Čovjek je igrao svaku poziciju valjda samo golman nije bio i uvijek davao sve od sebe. Krovi svaka čast", "5 godina čovjek igra šesticu, 5 godina igra nešto što nije njegovo, 5 godina ga sele svugdje po terenu, 25 trenera se promijenilo u 5 godina i kod svakog je bio u prvih 11... i sad cekam da se nađe par puši***aca naobičnijih kojima je domet u životu pivo na akciji ispred studenca da daju svoje stručno viđenje kako je promašaj", "Stigao kad su svi odbijali doći, jedna dobra duša i sigurno veliki čovjek. Imao je kao i svi dobrih i loših utakmica ali sigurno onih više dobrih i donio je jako lijepih trenutaka i zapaženih utakmica. Nije zaslužio takva pljuvanja. Krova hvala ti na svemu i puno sreće u daljnoj karijeri", "Da znate samo razgovor njega i menagera kad je sletio u Zagreb da potpiše za Hajduk nikad mu niko ne bi zviždao ni nakon 100 autogolova, sjedaju u taxi za Split ovaj mu govorio 'dok si letio Zdravko je poslao duplo bolju ponudu da ideš i Dinamo, što ćemo', kaže Krova ni slučajno samo Hajduk, zato naklon velikom Hajdukovcu", "Veliki čovjek! Sramota je da se tjeraju igrači koji vole klub i koji daju sebe za osrednje strane igrače", "Sezona 21/22 trener Valdas, na 10-ki u momčadi sezone. Ostalo žrtva pozicije, sritno Krovi", samo su neki od brojnih komentara.