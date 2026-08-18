Kličko se oglasio nakon smrti bivše partnerice: Otkrio što će reći njihovoj kćeri o njoj

Umirovljeni ukrajinski boksač Vladimir Kličko (50) podijelio je na svom Instagram profilu dirljivu objavu povodom tragične smrti svoje bivše partnerice, američke glumice Hayden Panettiere. Uz sretnu obiteljsku fotografiju, Kličko je uputio posljednji pozdrav majci svoje kćeri i podijelio dubinu tuge koju osjeća.

"Naša obitelj prolazi kroz vrijeme dubokog šoka i tuge", započeo je Kličko svoju objavu. "Vijest o Haydeninoj tragičnoj smrti duboko me ražalostila. Ostavila je ovaj svijet prerano. Iako više nismo bili partneri, Hayden je bila važan dio mog života i majka naše kćeri Kaye."

Bivši svjetski prvak u teškoj kategoriji istaknuo je njezin nevjerojatan talent, ali i spomenuo "tamnije strane vrlo zahtjevne industrije". U snažnoj poruci obećao je da će se pobrinuti da njihova kći zauvijek pamti svoju majku u najboljem svjetlu. "Našoj kćeri Kayi uvijek ću govoriti o njezinoj majci s poštovanjem i pobrinut ću se da se sjeća osobe kakva je bila", napisao je.

Foto: Profimedia

Svijet u šoku zbog prerane smrti glumice

Vijest o smrti popularne glumice potresla je javnost. Hayden Panettiere, najpoznatija po ulogama u serijama Heroji i Nashville, preminula je 16. kolovoza 2026. u dobi od samo 36 godina. Iako uzrok smrti još nije službeno potvrđen, preliminarni izvještaji ne ukazuju na sumnjive okolnosti.

Panettiere i Kličko bili su u dugogodišnjoj vezi, a 2014. godine dobili su kćer Kayu. Par se razišao 2018., no navodno su ostali u prijateljskim odnosima. Njihova kći od tada živi s ocem u Europi.

Foto: Profimedia

Kličkova objava izazvala je lavinu reakcija. U komentarima su se javili brojni prijatelji, kolege i obožavatelji kako bi izrazili sućut i podršku obitelji u ovim teškim trenucima.

Kličko je na kraju poruke zamolio za poštovanje privatnosti svoje obitelji. "Zasada je to sve što želim reći. Hvala svima koji podržavaju moju obitelj i izražavaju iskrenu sućut. Počivaj u miru, Hayden. Neka ti je vječni mir", zaključio je uz hashtag #WeLoveYouHayden.