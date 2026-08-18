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LIGA PRVAKA /

Kultni trener tvrdi: 'Ne plašim se Vikinga, već Dinama, a ovo se ne bi trebalo dopuštati'

Kultni trener tvrdi: 'Ne plašim se Vikinga, već Dinama, a ovo se ne bi trebalo dopuštati'
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Utakmicu play offa Lige prvaka između Dinama i Vikinga za Net.hr je komentirao Ilija Lončarević

18.8.2026.
11:01
Roko Silov
Marko Prpic/PIXSELL
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Dinamo u utorak od 21 sat igra svoju utakmicu sezone. Na Maksimir u sklopu doigravanja za Ligu prvaka dolazi Viking, norveški prvak i momčad predvođena Zlatkom Tripićem - napadačem rođenim u Rijeci.

Budući da je riječ o bitnoj utakmici, ali i da Modri često znaju imati problema sa skandinavskim momčadima, kontaktirali smo bivšeg trenera Dinama i legendu HNL travnjaka, Iliju Lončarevića, da nam prokomentira utakmicu:

“Riječ je o momčadi koja je prvak Norveške. Dakle, to je jedna ozbiljna momčad, kao i svaki prvak neke od skandinavskih zemalja i treba biti oprezan. Slični su drugim skandinavskim protivnicima, ali ipak imaju svoje razlike”, rekao je Lončarević pa nadodao:

“No, unatoč svemu, ne plašim se previše Vikinga, već Dinama. Ne smiju dopustiti da im padne koncentracija ili ritam, moraju igrati od prve do zadnje minute svih 180 minuta dvomeča. Dinamo je bolja momčad, ali to treba pokazati na terenu”, rekao je Lončarević.

Kultni trener tvrdi: 'Ne plašim se Vikinga, već Dinama, a ovo se ne bi trebalo dopuštati'
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Samo oprezno

Bivšeg smo trenera Modrih zamolili i da prokomentira činjenicu da je Viking prošle sezone bio prvak Norveške ispred Bodo/Glimta, kao i činjenicu da trenutno zaostaje samo jedan bod za prošlosezonskom senzacijom.

“Nije Viking bolji od Boda, ali je iskoristio činjenicu da je Bodo bio preopterećen Europom dosta dugo. Oni su tu vidjeli priliku te su je iskoristili i upravo je to najveće upozorenje.”

Za kraj smo našeg sugovornika zamolili i da nam komentira travnjak. Naime, Viking, kao i većina skandinavskih klubova, igra na umjetnoj travi, a to je nešto što se Lončareviću ne sviđa.

“Trebalo bi biti bolje nego protiv Thuna, ali umjetna trava je uvijek nezgodna. Nisam pristalica da UEFA i FIFA dozvoljavaju da se seniorski nogomet igra na umjetnoj travi, to po meni nije adekvatno. Ali ajde, Dinamovi su igrači imali utakmicu protiv Thuna za prilagodbu i vjerujem da im uzvrat protiv Vikinga neće predstavljati iznenađenje”, zaključio je legendarni brk Ilija Lončarević.

      Standings provided by Sofascore

DinamoIlija LončarevićLiga PrvakaViking
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