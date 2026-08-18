Pljuskovi natopili dijelove Hrvatske: Evo gdje je palo najviše kiše! Danas prijete olujni udari bure

Promjena vremena stigla je u Hrvatsku, a s njom su pojedine dijelove zemlje zahvatili kiša i pljuskovi s grmljavinom. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u protekla 24 sata najviše oborina palo je na području Modruša, gdje je izmjereno čak 67 litara po četvornom metru.

Obilne oborine, pa i tuča, zabilježene su i na području Ogulina, gdje je palo 37,1 mm, u Lipiku je izmjereno 24 mm, Požegi 22 mm, u Zagreb na mjernoj postaji Grič 21,9 mm, a na Maksimiru s 19,6 mm. Na riječkom području zabilježeno je 18 mm.

Danas promjenjivo i manje toplo

DHMZ za danas prognozira promjenjivo oblačno vrijeme, a osobito će na kopnu biti manje toplo. U prvom dijelu dana u Dalmaciji su mjestimice mogući kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji.

Poslijepodne se očekuju češća sunčana razdoblja, no vrijeme će i dalje ostati nestabilno. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni, na istoku sjeverozapadni.

Na Jadranu će u prvom dijelu dana puhati umjerena bura, a potom će vjetar okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32 stupnja.

Žuti meteoalarm za Knin i Dubrovnik

Zbog mogućih grmljavinskih nevremena žuto upozorenje izdano je za kninsku i dubrovačku regiju.

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom, a postoji i opasnost od bujičnih poplava, osobito na opožarenim područjima.

Na području Kninske regije građanima se stoga preporučuje dodatan oprez zbog mogućih naglih i intenzivnih oborina.

Foto: DHMZ

Upozorenje je izadano i za Velebitski kanal, gdje se očekuje mjestimice pojačana bura. Najjači udari vjetra mogu dosezati 35 do 40 čvorova, odnosno 65 do 75 kilometara na sat.

Takvi uvjeti mogu stvarati valove opasne za manja plovila. Neiskusnim pomorcima, osobito onima koji upravljaju manjim brodovima, preporučuje se izbjegavanje plovidbe u takvim uvjetima.

Zbog bure je moguće da neki katamarani neće ploviti, pa se putnicima preporučuje da prije polaska prate aktualne informacije o prometu i pomorsku prognozu.

Promjena vremena tako donosi kratkotrajno osvježenje i niže temperature, ali i lokalno vrlo nestabilne vremenske prilike, osobito uz pljuskove, grmljavinu i jak vjetar.