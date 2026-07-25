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MOGUĆA I TUČA /

DHMZ upalio narančasto upozorenje za tri regije, stiže nevrijeme: Evo gdje bi moglo biti najgore

DHMZ upalio narančasto upozorenje za tri regije, stiže nevrijeme: Evo gdje bi moglo biti najgore
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/PIXSELL/Ilustracija

Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 Celzija

25.7.2026.
22:54
Dunja Stanković
Zvonimir Barisin/PIXSELL/PIXSELL/Ilustracija
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Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) upalio je za nedjelju narančasti meteoalarm zbog opasnosti od grmljavinskog nevremena s jakim vjetrom i tučom, dok je za veći dio ostatka Hrvatske na snazi žuto upozorenje zbog jakog i olujnog juga. 

Sutra se očekuje promjenjivo oblačno i nestabilno. Mjestimice pljuskovi i grmljavina, najprije na sjevernom Jadranu i u gorskim krajevima, zatim i drugdje. Češći i izraženiji bit će na Jadranu i područjima uz njega, gdje je moguće i nevrijeme s olujnim udarima vjetra.

Vjetar će na kopnu biti umjeren jugozapadni, uz nestabilnosti i prolazno i jak. 

DHMZ upalio narančasto upozorenje za tri regije, stiže nevrijeme: Evo gdje bi moglo biti najgore
Foto: DHMZ/screenshot

Kad će razvedravanje?

Na Jadranu umjereno do jako, ponegdje i olujno jugo koje će slabjeti prema kraju dana. 

Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna uglavnom od 26 do 31 Celzija.

RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić najavio je da nas od ponedjeljka čeka postupno smirivanje te da će opet biti postupno vruće i sparno. Od utorka zatim sunčano, a vrućina sve izraženija u drugom dijelu idućeg tjedna. 

DhmzPljuskoviMeteoalarmKišaPrognozaNarančasto UpozorenjeNarančasti Meteoalarm
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