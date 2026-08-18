Sateliti otkrili veliki preokret: Kim je nikad moćniji, zbog Putina je dobio gomilu milijardi!

Godinama su se na noćnim satelitskim snimkama Sjeverne Koreje vidjele tek rijetke svjetlosne točke. Zbog nestašice električne energije čak su i gradovi uglavnom tonuli u mrak. No tijekom posljednjih šest godina od travnja 2020. osvijetljena površina u središtu Pjongjanga više se nego udvostručila, a intenzitet svjetlosti porastao je trostruko, piše Deutsche Welle.

Portal NK News u snažnijem osvjetljenju gradskih četvrti vidi dokaz da je režim dao prednost opskrbi električnom energijom novih ulica i stambenih objekata u središtu grada kako bi pokazao svoja postignuća.

Državni vođa Kim Jong Un još je 2021. na Osmom partijskom kongresu najavio izgradnju 50.000 novih stanova u glavnom gradu. Taj je plan i pokrenuo, među ostalim u novoj četvrti Hwasong s dva stambena nebodera od 40 katova koji podsjećaju na interkontinentalnu raketu tipa Hwasong.

'Najveća gospodarska uspješnica'

Nova naselja s visokim zgradama nisu jedini znak rastućeg blagostanja Sjeverne Koreje. Dugogodišnji posjetitelji kažu da Pjongjang djeluje modernije, s mnoštvom uvezenih automobila, uključujući električne automobile iz Kine, aplikacijama za pametne telefone za plaćanje putem QR koda i pozivanje taksija te robnim kućama koje nude zapadne modne i kozmetičke marke.

U Pjongjangu je režim dovršio najveću bolnicu i staklenik veličine Central Parka u New Yorku. Na istočnoj obali Kim je u lipnju 2025. otvorio pet kilometara dugo ljetovalište Wonsan-Kalma s kapacitetom za 20.000 gostiju. Wall Street Journal nazvao je u lipnju Sjevernu Koreju "najvećom gospodarskom uspješnicom na svijetu".

Unosni poslovi s Rusijom

Nagli gospodarski uzlet diktatura vjerojatno financira prije svega visokim prihodima od sudjelovanja u ruskom ratu protiv Ukrajine. Prema izvješću južnokorejskog Instituta za strategiju nacionalne sigurnosti (INSS) iz ožujka, Sjeverna Koreja zaradila je između 7,7 i 14,4 milijarde američkih dolara prodajom streljiva Moskvi i slanjem vojnika na bojište.

Bloomberg Economics nedavno je procijenio da je vojna potpora Rusiji između 2022. i 2025. donijela više od 14 milijardi američkih dolara prihoda. Dodatnih gotovo osam milijardi dolara stiglo je iz trgovine s Kinom, iznajmljivanja sjevernokorejskih radnika u inozemstvu, izvoza i internetskog kriminala.

Primjerice, tijekom najvećeg svjetskog napada na platformu Bybit u veljači 2025. navodno su sjevernokorejski hakeri ukrali Ethereum tokena u vrijednosti 1,5 milijardi dolara, radi se o mreži s virtualnom valutom. Za usporedbu, bruto domaći proizvod Sjeverne Koreje prethodne je godine iznosio 27 milijardi dolara.

Foto: KCNA/AFP/Profimedia

Kim: 'Sve se promijenilo'

Nova uloga saveznika Rusije donijela je Kimu veći politički značaj i snažniju vojnu moć, što se vidi i u porinuću dvaju razarača od 5.000 tona. Tijekom svojih 15 godina na vlasti autokrat nikada nije raspolagao tolikim utjecajem i novcem.

Riječ je o zapanjujućem preokretu. Tijekom pandemije koronavirusa autokrat je izgubio na utjecaju i početkom 2021. na kongresu Radničke stranke, sa suzama u očima, priznao da su „gotovo svi gospodarski sektori podbacili u odnosu na očekivanja“. Na sljedećem partijskom kongresu pet godina kasnije ispred zgrade je bilo raspoređeno sedam redova topništva, a Kim je slavodobitno izjavio: "Sve se temeljito promijenilo."

Partnerstvo s Rusijom omogućilo je Sjevernoj Koreji da izgubi status parije u svjetskoj politici i prevlada svoju dugogodišnju izolaciju. Vladimir Putin posjetio je Kima u Pjongjangu u lipnju 2024., kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u lipnju ove godine, tri mjeseca nakon bjeloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka. Kim je s Xijem i Putinom sudjelovao na obilježavanju 80. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Pekingu u rujnu 2025. godine.

Unosno iznajmljivanje vojnika

Nije poznato je li Rusija ili Sjeverna Koreja prva došla na ideju da golema skladišta streljiva te osiromašene zemlje iskoristi za rat protiv Ukrajine. Prema ukrajinskim procjenama, Sjeverna Koreja je tijekom 2024. i 2025. osigurala polovicu streljiva potrebnog Rusiji na bojišnici, kao i samohodno topništvo, višecijevne raketne bacače i balističke rakete.

Trenutačno, prema ukrajinskim navodima, planira u Rusiji rasporediti raketnu postrojbu s 90 vojnika, šest lansirnih sustava i do 120 projektila u kako bi sudjelovala u borbama protiv Ukrajine. Između 16.000 i 22.000 sjevernokorejskih vojnika već je pomagalo Rusiji u potiskivanju ukrajinskih snaga iz pogranične regije Kursk te kasnije u razminiranju tog područja.

Prema riječima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Kim sada namjerava rasporediti dodatnih 30.000 do 50.000 vojnika u Rusiji. To je unosan posao: prema izvješću INSS-a, Kim mjesečno dobiva 2.800 američkih dolara za svakog vojnika, 3.000 dolara za časnika te između 6.000 i 10.000 dolara za svakog poginulog vojnika.

Kao i za vrijeme SSSR-a međusobna trgovina uglavnom se odvija kroz robnu razmjenu. U zamjenu za streljivo, oružje i vojnike Moskva isporučuje sirovu naftu i naftne derivate, žitarice te vojnu opremu, od sustava protuzračne obrane do tehnologije za izgradnju dronova, projektila i podmornica.

Foto: KCNA/AFP/Profimedia

Program regionalnog razvoja

Unatoč svemu tome, prema mišljenju stručnjaka, gospodarski procvat zaobilazi velik dio stanovništva. Rast cijena hrane i slabljenje nacionalne valute wona pogađaju mnoga siromašnija kućanstva koja nemaju pristup devizama. U brojnim obiteljima sada i žene moraju raditi kako bi održale životni standard.

Kim je u proljeće 2024. predstavio razvojni program "20x10" za regije izvan dobro opskrbljenog glavnog grada Pjongjanga, koji navodno želi financirati upravo iz tih izvanrednih prihoda. Svake godine u 20 gradova ili okruga trebale bi biti izgrađene moderne tvornice. Tijekom deset godina na taj bi način trebalo nastati ukupno 200 regionalnih industrijskih projekata.

No stručnjak za Sjevernu Koreju Andrej Lankov, profesor na Sveučilištu Kookmin u Seulu, smatra da će projekti "20x10" uglavnom propasti.

"To je zato što tvornice ne raspolažu potrebnom infrastrukturom, a ne vodi se računa ni o mehanizmima opskrbe električnom energijom, rezervnim dijelovima i sirovinama", kaže Lankov. Posebno ističe da će te tvornice poslovati prema načelima planskog gospodarstva, koje nije prikladno za mala i srednje velika poduzeća.

"Za razliku od gospodarskog rasta koji se u Sjevernoj Koreji dogodio sredinom 2010-ih godina, sadašnji rast nije rezultat unutarnjih gospodarskih reformi, nego isključivo međunarodne sreće", smatra Lankov.