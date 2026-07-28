Iza projekta Putina i Kim Jong-una krije se druga priča: Ukrajini prijeti nova opasnost?

Rusija i Sjeverna Koreja privode kraju izgradnju mosta koji će izravno povezivati te dvije zemlje. Moskva i Pjongjang tvrde da je riječ o projektu namijenjenom razvoju trgovine i turizma. Međutim, novo istraživanje upozorava da bi njegova stvarna svrha mogla biti ozbiljnija. Analitičari smatraju da bi most mogao postati važan logistički koridor za vojnu suradnju dviju država i dodatno olakšati ruske ratne operacije u Ukrajini.

Most preko rijeke Tumen spaja ruski grad Khasan na krajnjem istoku zemlje i sjevernokorejski Tumangang, rijetko naseljeno granično područje gdje rijeka čini posljednje kilometre granice prije ulijevanja u more, piše The Guardian.

Foto: Handout/AFP/Profimedia

Rusija kasni s radovima

Sjeverna Koreja dovršila je svoj dio projekta, uključujući carinske i sanitarne objekte, uoči planiranog otvaranja 19. lipnja. No, Rusija na svojoj strani granice kasni s radovima pa novi datum otvorenja još nije objavljen.

Voditelj istraživanja otvorenih izvora u ukrajinskoj organizaciji za ljudska prava Truth Hounds, Nazar Myhun, smatra da je glavna prednost cestovnog prometa to što ga je teže pratiti satelitskim snimkama nego željeznički promet.

Novi most izgrađen je odmah uz Most prijateljstva, koji je dosad bio jedina željeznička veza između Rusije i Sjeverne Koreje.

Most prijateljstva Foto: Yuri Smityuk/Zuma Press/Profimedia

"Na temelju vrste željezničkog vagona često se može zaključiti kakav se teret prevozi. Neke vrste tereta prevoze se u otvorenim vagonima pa ih je moguće identificirati na satelitskim snimkama. Kamioni, s druge strane, na snimkama gotovo uvijek izgledaju jednako", objasnio je Myhun.

Dodao je kako se kamioni mogu utovarivati bilo gdje, za razliku od vlakova koji ovise o ograničenom broju kolodvora i terminala koje je puno lakše nadzirati.

Projekt vrijedan više od 100 milijuna dolara

Ruski ministar prometa Andrej Nikitin rekao je da će most povećati trgovinsku razmjenu, unaprijediti logistiku, ojačati kulturne veze i pogranična područja pretvoriti u gospodarska središta. Sličnu poruku poslala je i sjevernokorejska državna novinska agencija KCNA. Navode da će most olakšati putovanja, turizam i razmjenu robe između dviju zemalja.

Međutim, analitičari Truth Houndsa smatraju da ekonomska računica ne drži vodu. Projekt je vrijedan više od 100 milijuna američkih dolara, a ukupna trgovinska razmjena između Rusije i Sjeverne Koreje tijekom 2024. godine iznosila je tek 34 milijuna dolara.

Osim trgovinske razmjene, ni turizam nije značajan. Tijekom prošle godine Sjevernu Koreju posjetilo je oko 10.000 ruskih turista. Bile su to uglavnom strogo organizirane grupe. Također, Pjongjang, glavno turističko odredište, udaljen je više od 500 kilometara od novog graničnog prijelaza.

Organizacija Truth Hounds smatra da je stvarna namjena mosta omogućiti lakši prijevoz sjevernokorejskih vojnika, vojnih dužnosnika i građevinskih brigada prema Rusiji. A u suprotnom smjeru mogla bi putovati ruska tehnologija, vojna oprema i drugi resursi.

Myhun tvrdi da organizacija pozorno prati suradnju Rusije i Sjeverne Koreje. Smatraju da je riječ o jednom od ključnih čimbenika koji utječu na ruske vojne sposobnosti u ratu protiv Ukrajine. Dodao je da je produbljivanje odnosa između Moskve i Pjongjanga dodatno olakšalo razmjenu oružja i vojne tehnologije. Pritom se smanjila mogućnost međunarodnog nadzora. To predstavlja sigurnosni izazov i za susjedne države. Kremlj zasad nije odgovorio na tvrdnje iznesene u istrazi.

Sjeverna Koreja šalje vojnike u Rusiju

Novi most preko rijeke Tumen dug je oko jedan kilometar, širok sedam metara i ima dvije prometne trake. Zajedno s pristupnim cestama prometnica je duga gotovo pet kilometara. Satelitske snimke pokazuju da se na ruskoj strani istodobno gradi dodatna infrastruktura, uključujući i uzletište za helikoptere.

Izgradnja mosta počela je nakon što su Vladimir Putin i Kim Jong-un u lipnju 2024. potpisali sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu. Sjeverna Koreja od tada je Rusiji poslala vojnike, topničko streljivo i balističke projektile za potrebe rata u Ukrajini. Prema nekim procjenama, više od 14.000 sjevernokorejskih vojnika sudjelovalo je u borbama na području ruske Kurske oblasti.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski nedavno je upozorio da se Rusija priprema primiti još oko 30.000 sjevernokorejskih vojnika.