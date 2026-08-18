Jurica Vranješ: 'Vidim Dinamo u LP, a ključno za prolaz bit će strpljenje i Bobanova opomena'

Jurica Vranješ, bivši profesionalni hrvatski nogometaš koji je danas uspješan kao nogometni agent, gost je nove epizode podcasta portala Net.hr Maksanov korner, gdje priča o aktualnim nogometnim temama. S bogatim iskustvom igranja u Bundesligi i za reprezentaciju, Vranješ nudi detaljan uvid u stanje Dinama, šanse za ulazak u Ligu prvaka, utjecaj Zvonimira Bobana te status ključnih igrača poput Josipa Mišića, koji bi konačno mogao dobiti poziv u reprezentaciju Hrvatske.

Tekstualni prijenos utakmice Dinamo - Viking na Maksimiru od 21.00 pratite na portalu Net.hr.

Dvomeč protiv Vikinga najveći je izazov u prvih 15 mjeseci nove Dinamove uspješne, slobode i demokratske ere. Iako je tek druga polovica kolovoza, susreti s Norvežanima s razlogom nose etiketu utakmica sezone. Ulog nije samo europski prestiž i prilika za oglede s najboljim momčadima kontinenta, nego i golema financijska injekcija. Plasmanom u svoju jubilarnu, desetu Ligu prvaka Dinamo bi osigurao najmanje 30 milijuna eura, a taj bi iznos mogao dodatno rasti osvajanjem bodova u ligaškoj fazi.

Europska liga bila je početni cilj prema kojem je složen i klupski budžet, ali kada se otvore vrata elitnog društva, ambicije neizbježno rastu. Što Dinamo očekuje protiv Vikinga, gdje se kriju najveće opasnosti i može li zagrebačka momčad napraviti ključni korak prema Ligi prvaka? Utakmicu Dinamo – Viking u novom izdanju podcasta "Maksanov korner“ najavljuje bivši Jurica Vranješ.

'Boban je napravio jako, jako dobru ekipu'

Kako komentirate hrvatske klubove ovog ljeta u Europi?

"Mislim da i jako dobro smo odigrali, pogotovo. Klik je bio ono kad je Dinamo okrenuo tunel od 0-2 i kad je okrenuo to i prošao dalje. Mislim da se Dinamu sve otvara, mada im neće biti baš lako protiv Vikinga, ali mislim da im se otvara da uđu u Ligu prvaka. Nakon dugo godina to što nisu bili unutra napravio je Boban sa svojim ljudima jako jako dobru ekipu. Mislim da je Dinamo trenutno najjači u SHNL-u i ima se s kim i ako uđe u Ligu prvaka, što im ja želim, ima se s kim potući, tako da Dinamo je na pravom putu."

Ključ je u strpljenju i Bobanovoj opomeni

Što će biti ključno za Dinamo u utakmicama protiv Vikinga?

"Bit će sigurno ključno da se ne ponovi ovo što se bilo ponovilo protiv Thuna kad je Boban digao glas i to mislim da je to bila jedna jako dobra opomena u pravom trenutku. Mislim da je Dinamo suzbio redove i da će naći pravi put. A bit će, bit će strpljenja. Će biti najbitnije koncentracija 90 minuta plus, tako da mislim da Dinamo zna u ove dvije utakmice šta im nosi Liga prvaka i mislim da su svjesni igrači, ali opet, s druge strane i igrači od Vikinga su svjesni toga, ali mislim da smo nogometna nacija od njih i što smo pokazali kroz reprezentaciju zadnjih par godina i mislim da i sad naši klubovi mislim da imamo, čak možda i bolju ligu."

Znači, vidite Dinamo ove jeseni u elitnom nogometnom natjecanju, u Ligi prvaka?

"Ja ću sigurno biti uz malo sreće i vjerujem da ih Dinamo... nisam baš pratio Viking, ali kažem, sigurno su dobra ekipa, ali ja vjerujem da će Dinamo smoći snage u dvije utakmice i da će proći to."

Mišićev 'veliki problem' i Stojković kao vođa

Tko vas je ovog ljeta od igrača Dinama oduševio, odnosno tko vam igra dobro? Nastavio je zabijati Beljo, Stojković vidimo koliko vrijedi, Josip Mišić je iznimno bitan isto tako. Priča se o njemu trenutačno najviše i povezuje ga se s reprezentacijom. Je li zaslužio poziv u reprezentaciju i tko je po vama glavni igrač Dinama?

"Pa po meni je glavni igrač Stojković, on on vodi momčad Dinama i u SHNL-u i u Europi. Doduše, imao je dva-tri 'blackouta' s onim crvenim kartonima u prošloj sezoni, ali vjerujem da je izašao iz toga jači i da je naučio dosta iz toga. Dinamo ima jako, jako dobru momčad. Ima jako dobrog trenera. Mišić igra već godinama jako dobro i potvrđuje se sada i u europskim utakmicama. Zabio je onaj fantastičan pogodak protiv Žalgirisa, ali on ima jedan veliki problem kad pričamo o njegovom mjestu u reprezentaciji Hrvatske, a to je da ima odlične igrače u reprezentaciji na tom mjestu, počevši od zadnjih par godina i kad je Brozović bio i sad kad su još tu jedan Kovačić i Modrić. Sad se i mali Petar Sučić tu isprofilirao kroz Inter i Sučić će sigurno biti jedan od stožernih igrača reprezentacije, tako da sigurno Josipu Mišiću nije lako. Međutim, potvrđuje Josip Mišić svoju kvalitetu iz sezone u sezonu. Godine su ga isto malo stigle, ali ako nam se Modrić sada oprosti od reprezentacije, sigurno će se otvoriti neko mjesto, a Josip Mišić mora biti na tom top nivou da bi ga se zvalo. Slaven ga zna. SHNL je jako dobra liga. Dinamo ako bude igrao, minimalno će igrati Ligu Europe. Naravno da svi želimo da igra Ligu prvaka. To je sigurno još jedna potvrda dalje i sigurno je da će biti kandidat za reprezentaciju."

Cijeli podcast s Juricom Vranješom pogledajte u priloženom videu gore.