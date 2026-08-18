Evo kad i gdje gledati Dinamov lov na LP i spektakl Boysa koji slave 40. rođendan

Pred nogometašima Dinama posljednja je i najvažnija prepreka na putu do zvjezdane jeseni u Ligi prvaka. U utorak s početkom u 21 sat, na Maksimir stiže norveški prvak Viking u prvoj utakmici doigravanja. Ulog je golem, sportska i financijska nagrada su iznimne, a zagrebački klub tražit će pred svojim navijačima prednost uoči uzvrata u Stavangeru. I dok se za stadion traži ulaznica više, gledatelje pred malim ekranima očekuje promjena na koju moraju obratiti pozornost.

Potraga za pravim programom

Navijači koji su pratili Dinamov europski put ovoga ljeta morat će ponovno tražiti novi kanal. Naime, nakon što je dvoboje drugog pretkola protiv švicarskog Thuna prenosio RTL, a okršaje s litavskim Kauno Žalgirisom MaxSport, završnu rundu kvalifikacija preuzima novi emiter. Prava za doigravanje, kao i za samu Ligu prvaka, drži Arena Sport, pa će se tako prva utakmica protiv Vikinga moći pratiti isključivo na kanalu Arena Sport 1. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Net.hr.

Maksimir je praktički rasprodan

Koliko je utakmica važna, najbolje pokazuje ogroman interes navijača. Dinamo je objavio kako su tribine koje su puštene u prodaju gotovo u potpunosti rasprodane dva dana prije samog susreta. Planuli su sektori Zapad dolje, Zapad gore i Sjever dolje, a ostao je tek manji kontingent ulaznica za tribinu Sjever gore. Prodaja je organizirana u dva koraka. Prvi je bio rezerviran za članove kluba, koji su imali pravo prvokupa po povoljnijim cijenama, nakon čega su preostale ulaznice puštene u slobodnu prodaju.

Cijene su se kretale od 12 eura za članove na tribini Sjever dolje do 28 eura za nečlanove na tribini Zapad dolje. Važno je napomenuti da su za ovaj susret vrijedile i godišnje ulaznice, no klub je ukinuo pogodnost besplatne članske ulaznice koja se inače može iskoristiti. Očekuje se ispunjen stadion i gromoglasna podrška koja bi trebala nositi momčad Marija Kovačevića do što boljeg rezultata. Bad Blue Boys na utakmici proslavit će svoj 40. rođendan, tako da se na tribinama očekuje spektakl, još veća navijačka ludnica nego inače. Mario Kovačević, trener Dinama, u ponedjeljak je na pressici čestitao rođendan Boysima:

Kovačević čestitao 40. rođendan Boysima

"Čestitam najboljim navijačima na 40. rođendanu, i da im naša pobjeda bude čestitka. Svi su na raspolaganju, znamo da moramo biti još bolji, ako želimo proći u Ligu prvaka."

"Svaku utakmicu smo sve bolji, ali znamo da u ovoj utakmici moramo biti najbolji. Kada vidimo logo Lige prvaka, to je prelijepo. Mi smo nova ekipa, godinu dana smo na okupu i napravili smo puno uspjeha. Bio je cilj da uđemo u play-off, sretni smo i zadovoljni. Vjerujem u svoju momčad, vjerujem da ćemo odigrati najbolju utakmicu i da ćemo ući u Ligu prvaka", rekao je i dodao:

"Viking je skandinavska momčad, igraju ofenzivno, s puno igrača odlaze u završnicu. Oni su već pet-šest godina skupa, prava su momčad. Ta tri njihova napadača na čelu s kapetanom Tripićem rade razliku, imaju puno kvalitetnih stvari. Moramo biti na nivou ako želimo do pobjede, dobro smo ih skautirali, bit ćemo spremni."

Norveški novinari postavili su Kovačeviću pitanje što misli o tome što njihovi klubovi tradicionalno loše prolaze na Maksimiru.

"Uvijek su utakmice s norveškim momčadima bile zanimljive i teške. Norveški nogomet se jako digao. Cijenimo ih i poštujemo, ali vjerujem u svoju ekipu i da ćemo se mi veseliti na kraju. Ovaj stadion ima povijest, normalno da nam je žao što nema istočne tribine, ali rješavamo pitanje stadiona i ovo su zadnje utakmice na ovom stadionu. Zagreb i Hrvatska zaslužuju novi i lijep stadion", rekao je trener Dinama pa se osvrnuo na činjenicu da se uzvrat sljedećeg tjedna u Norveškoj igra na umjetnoj travi:

"Volim više prirodnu travu, ali nemam ništa protiv umjetne trave. Posebno u takvim krajevima gdje je teško održavati prirodnu travu, nema problema".

Zlatko Tripić: 'Bad Blue Boysi su jedinstveni'

Kapetan Vikinga Zlatko Tripić, kojeg je Mario Kovačević nahvalio, kazao je:

"Rođen sam u Rijeci, roditelji su mi iz Bosne, a odrastao sam u Norveškoj i ondje sam cijeli život. Rekao sam da mi je cilj odigrati jednu europsku utakmicu na ovim prostorima, a Dinamo je jedan od najboljih klubova ovdje. Ovo je san, prelijepa prilika i drago mi je da sam ponovno u Hrvatskoj. Naravno, kada smo već došli, želimo pobijediti i odigrati dobru utakmicu. Igramo protiv vrhunske ekipe i pokušat ćemo sve da prođemo dalje", rekao je na početku Tripić, rođeni Riječanin koji je odrastao u Norveškoj.

Potom se kapetan Vikinga osvrnuo na atmosferu na Maksimiru.

"Za ovakve utakmice morate probuditi mentalitet s ovih prostora. Navijači će biti sjajni, napravit će nevjerojatnu atmosferu na kakvu nismo navikli u Norveškoj, ali moramo uživati u tome. Ovo je ponosan trenutak za sve koji vole Viking. Vidio sam Dinamove utakmice u Europi, navijači su im sjajni i jako važni. Bad Blue Boysi su jedinstveni i želimo igrati u takvom okruženju. Brann i Rosenborg imaju dobru atmosferu u Norveškoj, ali to neće biti ni blizu onoga što nas čeka u Zagrebu", poručio je.

Posebnost Vikinga je i to što od 2021. imaju dva ravnopravna glavna trenera, Mortena Jensena i Bjartea Lunde Aarsheima. Jensen je opisao njihovu suradnju.

"Mnogi to pitaju, ali mi zajedno raspravljamo i nalazimo rješenja. Znamo se 15 godina, kao da smo muž i žena koji odgajaju djecu", rekao je pa odgovorio na pitanje prijeti li im i 'rastava':

"Ne, još smo vjenčani."

Govorio je na kraju konferencije Jensen i o rastu norveškog nogometa i povukao paralelu s Hrvatskom.

"I Hrvati imaju odgovor na to. Mala ste zemlja, a napravili ste puno velikih stvari s reprezentacijom i osvajali medalje. U Norveškoj smo se ugledali i na Hrvatsku, vidjeli smo da je to moguće. Norveška je dobra jer se puno pažnje posvećuje akademijama, skromni smo i marljivi. Pokazujemo da možemo stvoriti velike igrače poput Haalanda i Ødegaarda", poručio je.

Inače, utakmica ima i humanitarni karakter, jer je klub najavio da će dio prihoda putem zaklade "Nema predaje" biti usmjeren za pomoć područjima pogođenima požarima.

Norvežani respektiraju 'maksimirski pakao'

Iako Dinamo ulazi u dvoboj kao favorit, norveški prvak nije suparnik za podcjenjivanje. Riječ je o momčadi koja se nalazi u punom natjecateljskom ritmu, s obzirom na to da je norveško prvenstvo u jeku, što im može dati određenu prednost. U Zagreb stižu nakon prvenstvenog poraza od Rosenborga (2-1), no to ne umanjuje njihovu kvalitetu.

Norveški mediji s velikim respektom najavljuju gostovanje u Hrvatskoj. Portal Stavanger Aftenblad piše kako Viking čeka "jedan od najgorih europskih paklova", spominjući "prepune tribine, lude navijače i pirotehnički spektakl". Drugi mediji ističu kako se radi o "jednoj od najproduktivnijih europskih tvornica talenata", apostrofirajući bogatu povijest zagrebačkog kluba.

Dinamo je prolaskom u doigravanje već osigurao minimalno nastup u ligaškoj fazi Europa lige, što donosi sportsku i financijsku sigurnost. Međutim, Liga prvaka je san i glavni cilj. Razlika u prestižu i zaradi je ogromna, stoga nema sumnje da će Modri učiniti sve kako bi se osmu godinu zaredom našli u elitnom društvu. Prvi korak na tom putu je u utorak na Maksimiru.