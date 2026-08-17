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Dinamo doveo novog igrača i dao mu Ademijev broj, evo tko je on

Dinamo doveo novog igrača i dao mu Ademijev broj, evo tko je on
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Foto: Erik Romanenko/TASS/Profimedia

Kravcov na Maksimir stiže kao slobodan igrač, a zadnje četiri godine bio je član Sočija

17.8.2026.
21:54
M.G.
Erik Romanenko/TASS/Profimedia
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Ruski veznjak Kiril Kravcov (24) potpisao je za Dinamo, službeno je potvrdio klub.

Kravcov na Maksimir stiže kao slobodan igrač, a zadnje četiri godine bio je član Sočija.

Tijekom ponedjeljak je prošao liječnički pregled i potpisao ugovor s Dinamom. U hrvatskom prvaku nosit će dres s brojem 5, kojega je posljednji nosio najtrofejniji igrač u povijesti Dinama i bivši kapetan Arijan Ademi.

Tko je Kiril Kravcov?

Uprava Dinama u Kravcovu vidi igrača koji bi trebao zaoštriti konkurenciju Josipu Mišiću, ali i biti dugoročno rješenje na poziciji zadnjeg veznog. Iako je primarno centralni vezni igrač, njegova visina od 187 centimetara, čvrstina i desna noga čine ga idealnim za defenzivne zadatke koje traži struka. Njegova vrijednost procijenjena je na 1,2 milijuna eura.

Zenitova škola i potpuna afirmacija u Sočiju

Kravcov je produkt poznate Zenitove nogometne akademije. Za prvu momčad kluba iz Sankt-Peterburga debitirao je u ožujku 2021. godine i s njim osvojio četiri trofeja, uključujući naslov prvaka Rusije te stekao dragocjeno iskustvo igrajući u Ligi prvaka protiv Chelseaja i Malmöa. U potrazi za većom minutažom prvo odlazi na posudbu u Nižnji Novgorod, a potom u ljeto 2022. prelazi u Soči. Upravo je u tom klubu doživio potpunu igračku afirmaciju i postao nezamjenjiv član momčadi. U protekloj sezoni upisao je tri pogotka u gotovo 1100 minuta u ruskoj Premier ligi, a posebno se istaknuo u svibnju 2026. kada je u pobjedi protiv Orenburga (3:1) postigao sva tri gola.

Prošao je sve mlađe reprezentativne selekcije Rusije, od U-17 do U-21. Prije dolaska u Dinamo, za njegove su usluge ozbiljno bili zainteresirani moskovski Lokomotiv i španjolski Cádiz.

 

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