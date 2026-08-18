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Recept za savršene lazanje bez tjestenine: Otkrila trik koji rješava najveći problem ovog jela

Recept za savršene lazanje bez tjestenine: Otkrila trik koji rješava najveći problem ovog jela
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Foto: Shutterstock

Kao što je navedeno u receptu, ključ savršene teksture leži u pripremi tikvica. Iako su jela s tikvicama poznata po tome što često budu vodenasta zbog visokog udjela vode u povrću, trik sa soljenjem osigurava da lazanje budu sočne, ali ne i vodene

18.8.2026.
6:47
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Lazanje su mnogima omiljeno jelo, no u ljetnim mjesecima često tražimo lakše inačice. Popularna food blogerica Yumna Jawad, na Instagramu poznata kao Feel Good Foodie, podijelila je recept za lazanje s tikvicama koji rješava najveći problem ovog jela i oduševljava okusima.

Recept za lazanje s tikvicama

Sastojci

Za pripremu tikvica:

  • 1 kg tikvica (oko 4-5 srednjih)
  • 1 žličica soli
  • Maslinovo ulje ili sprej za kuhanje

Za mesni umak:

  • 700 g mljevene junetine
  • 1 šalica nasjeckanog žutog luka
  • 3 režnja češnjaka, sitno nasjeckana
  • 700 ml umaka za tjesteninu (po izboru)
  • ¼ šalice svježeg bosiljka ili peršina, nasjeckanog

Za smjesu sa sirom:

  • 425 g ricotta sira
  • 1 veliko jaje
  • 1 šalica naribanog parmezana
  • 4 šalice naribane mozzarelle, podijeljeno
  • Sol i svježe mljeveni crni papar po ukusu

Priprema korak po korak: 

  1. Pripremite tikvice: Narežite tikvice po dužini na ploške debljine oko pola centimetra. Posložite ih na papirnate ručnike i ravnomjerno posolite. Pustite da odstoje 15-20 minuta kako bi sol izvukla višak vode. Nakon toga ih dobro posušite papirnatim ručnicima sa svih strana.
  2. Napravite mesni umak: U velikoj tavi zagrijte malo maslinovog ulja. Dodajte luk i pirjajte dok ne omekša. Ubacite češnjak i pirjajte još minutu. Dodajte mljeveno meso, posolite, popaprite i pecite dok ne posmeđi. Ocijedite višak masnoće. Umiješajte umak od rajčice i polovicu nasjeckanog začinskog bilja (bosiljak/peršin). Smanjite vatru i pustite da umak lagano krčka 5-10 minuta.
  3. Pripremite smjesu sa sirom: U zdjeli pomiješajte ricotta sir, jaje, parmezan, polovicu naribane mozzarelle, ostatak začinskog bilja te sol i papar. Dobro promiješajte dok se sastojci ne sjedine.
  4. Složite lazanje: Na dno posude za pečenje (otprilike 22x33 cm) stavite tanak sloj mesnog umaka. Preko njega složite jedan red ploški tikvica. Preko tikvica rasporedite sloj smjese sa sirom, a zatim opet sloj mesnog umaka. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sastojke, završavajući slojem mesnog umaka.
  5. Pecite: Vrh lazanja obilno pospite ostatkom mozzarelle. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 190°C oko 40-50 minuta, ili dok sir ne postane zlatno smeđ i pjenušav.
  6. Ostavite da odstoji: Prije rezanja i posluživanja, pustite lazanje da odstoje barem 10-15 minuta. To će pomoći da se slojevi stisnu i da se lakše režu.

Trik koji je oduševio

Kao što je navedeno u receptu, ključ savršene teksture leži u pripremi tikvica. Iako su jela s tikvicama poznata po tome što često budu vodenasta zbog visokog udjela vode u povrću, trik sa soljenjem osigurava da lazanje budu sočne, ali ne i vodene. Sol izvlači višak tekućine, a nakon što se ploške posuše, spremne su upiti bogate okuse mesnog umaka i smjese sa sirom.

Osim što su lakša opcija, lazanje s tikvicama nude i brojne zdravstvene prednosti. Tikvice su siromašne ugljikohidratima i kalorijama, a bogate su vitaminima A, C i K te kalijem. Zamjenite li tjesteninu ovim povrćem, jelo postaje idealno za one koji paze na unos ugljikohidrata ili tjelesnu težinu, a pritom se ne žele odreći omiljenih okusa.

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ReceptLazanjeTikvice
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