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JEDNOSTAVNO SOČNO /

Losos spreman za deset minuta: Tajna recepta koji je preko noći postao globalni fenomen

Losos spreman za deset minuta: Tajna recepta koji je preko noći postao globalni fenomen
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Foto: Shutterstock

Recept za losos u umaku od limuna i zapečenog maslaca postao je globalni fenomen gotovo preko noći. Za to sigurno postoji razlog, vrijedi isprobati

14.8.2026.
7:20
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Natasha Kravchuk, autorica popularnog bloga i YouTube kanala Natasha's Kitchen, objavila je svojedobno recept za losos u umaku od limuna i zapečenog maslaca koji je gotovo preko noći postao pravi globalni fenomen. Recept obećava savršeno pripremljenu ribu za samo deset minuta, a tajna se krije u jednom klasičnom kuharskom triku.

Recept za losos u umaku od limuna i zapečenog maslaca

Sastojci:

  • 4 fileta lososa (ukupno oko 600 g)
  • Sol i svježe mljeveni papar po ukusu
  • 4 žlice neslanog maslaca
  • 1 svježi limun (korica i sok)
  • Svježe sjeckani peršin za garniranje

Priprema korak po korak:

  1. Pripremite losos: Filete lososa dobro posušite papirnatim ručnikom te ih obilno začinite solju i svježe mljevenim paprom s obje strane.
  2. Napravite zapečeni maslac: U velikoj tavi na srednje jakoj vatri otopite 4 žlice maslaca. Pustite da se zagrijava oko 5 minuta, povremeno miješajući, dok ne poprimi zlatnosmeđu boju i ne razvije orašast miris. Ova tehnika, poznata kao beurre noisette, ključna je za bogat okus umaka.
  3. Ispecite losos: Pažljivo položite filete lososa na vrući maslac. Pecite 3 do 4 minute s jedne strane dok ne dobiju lijepu koricu.
  4. Dovršite jelo: Okrenite filete i pecite ih još 2 do 3 minute s druge strane. Pred sam kraj pečenja, u tavu dodajte naribanu koricu i sok svježeg limuna.
  5. Podlijte umakom: Nagnite tavu i žlicom neprestano podlijevajte ribu umakom koji se stvorio. To će osigurati da losos ostane sočan i upije sve arome.
  6. Poslužite: Jelo poslužite odmah. Prelijte filete ostatkom umaka iz tave i garnirajte svježe sjeckanim peršinom.

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LososRecept
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