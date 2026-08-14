Losos spreman za deset minuta: Tajna recepta koji je preko noći postao globalni fenomen

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Recept za losos u umaku od limuna i zapečenog maslaca postao je globalni fenomen gotovo preko noći. Za to sigurno postoji razlog, vrijedi isprobati
Natasha Kravchuk, autorica popularnog bloga i YouTube kanala Natasha's Kitchen, objavila je svojedobno recept za losos u umaku od limuna i zapečenog maslaca koji je gotovo preko noći postao pravi globalni fenomen. Recept obećava savršeno pripremljenu ribu za samo deset minuta, a tajna se krije u jednom klasičnom kuharskom triku.
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