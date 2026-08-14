Velika Gospa pred vratima: Brojne trgovine neće raditi, a neke zatvaraju i u nedjelju

Mnogi već planiraju kako će provesti blagdan Velike Gospe, koji ove godine pada u subotu. Dok će dio građana dan iskoristiti za odmor, odlazak na more ili obiteljska druženja, prije toga dobro je provjeriti gdje će se moći obaviti kupnja jer će brojne trgovine, pekarnice i trgovački centri biti zatvoreni.

Ako u zadnji tren shvatite da vam nešto nedostaje, u nastavku donosimo detaljan pregled kako će trgovine, pekarnice i trgovački centri raditi na Veliku Gospu, ali i u nedjelju.

TRGOVINE

KONZUM - Konzum je pozvao kupce da nabavku obave na vrijeme jer većina njihovih prodavaonica neće raditi na blagdan Velike Gospe. Usluga dostave, express dostave, pokupi i Drive in-a također neće biti dostupna.

Samo će odabrane Konzum prodavaonice raditi 15. kolovoza, a popis pronađite OVDJE.

Nešto više bit će otvoreno u nedjelju, a detaljan popis po gradovima i mjestima pronađite OVDJE.

LIDL - Zbog državnog praznika u subotu, radno vrijeme Lidlovih trgovina možete pronaći OVDJE.

Isto možete provjeriti i za nedjelju.

TOMMY - Na blagdan Velike Gospe sve Tommy prodavaonice će biti zatvorene. Za nedjelju će neke ipak otvoriti svoja vrata, pa detalje provjerite OVDJE.

KAUFLAND - Većina trgovina neće raditi na Veliku Gospu, no u nedjelju će sve poslovnice ponovno biti otvorene.

SPAR I INTERPAR - Brojne Sparove poslovnice neće raditi na blagdan Velike Gospe u subotu, a dio njih ostat će zatvoren i u nedjelju. Ako kupnju planirate za kraj vikenda, OVDJE možete provjeriti koje će trgovine u nedjelju ipak biti otvorene.

PLODINE - Na Veliku Gospu trgovine Plodina bit će zatvorene. Nekolicina trgovina radit će cijeli dan u nedjelju, a koje su to provjerite OVDJE.

EUROSPIN - Iz Eurospina su najavili da će njihove trgovine na Veliku Gospu biti zatvorene. Koje će poslovnice ipak biti otvorene u nedjelju, provjerite OVDJE.

STUDENAC - Detalje o radnom vremenu trgovina Studenca potražite OVDJE.

PEKARNICE

MLINAR - Dok će većina Mlinarovih pekarnica biti zatvorena na Veliku Gospu, neke će ipak kupcima nuditi svježe pekarske proizvode, ali po skraćenom radnom vremenu. Isto vrijedi i za nedjelju, a detaljan popis pronađite OVDJE.

DUBRAVICA - Sva prodajna mjesta Dubravice bit će zatvorena, osim poslovnice na zagrebačkom Autobusnom kolodvoru koja će raditi od 0 do 24 na Veliku Gospu.

Ta će poslovnica raditi i u nedjelju. Pekarnice u sklopu trgovačkih centara rade sukladno radnom vremenu tog centra.

PAN PEK - Na Veliku Gospu radit će pojedine Pan-pek poslovnice, a njihov popis pronađite OVDJE. U nedjelju će biti otvoren još manji broj poslovnica, a koje su to provjerite OVDJE.

TRGOVAČKI CENTRI

Zagreb

ARENA CENTAR - I na Veliku Gospu i u nedjelju vrata Arena centra bit će zatvorena, kao što su svake nedjelje u kolovozu.

CITY CENTER ONE - City centar i na zapadu i istoku grada bit će zatvoreni u subotu i u nedjelju, što vrijedi i za sve ostale nedjelje tijekom kolovoza.

U City center one east izuzetak su: Cineplexx kino, Lex caffe, Burger King, KFC i Wettpunkt casino. Radno vrijeme svakog od njih provjerite OVDJE.

AVENUE MALL - Trgovine centra će u subotu biti zatvorene, dok će neki kafići, restorani i igraonice raditi - radno vrijeme pronađite OVDJE. Nedjelja će također biti neradna.

Split

JOKER - Nedjeljom i praznikom ovaj splitsko trgovački centar bit će zatvoren.

Izuzetak su: McDonald’s, Chevap by chef Duje Pisac, Ali Kebaba, kineski restoran Yun, CineStar, Fitness centar Joker i Friendly Fire. Njihovo radno vrijeme provjerite OVDJE.

MALL OF SPLIT - Centar će raditi na Veliku Gospu, kao i ove nedjelje.

Rijeka

TOWER CENTAR RIJEKA - U subotu će trgovine od prvog do petog kata biti zatvorene.

Izuzetak je Sim Racing Centar, za koji je izričito navedeno da blagdanima radi od 17 do 22 sata. Radno vrijeme ostalih ugostiteljskih i zabavnih sadržaja provjerite OVDJE.

U nedjelju će pak trgovine ponovno otvoriti svoja vrata.

ZTC - Ovaj centar neće raditi u subotu, ali zato će biti otvoren u nedjelju, 16. kolovoza.

Osijek

MALL OSIJEK - Radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

PORTANOVA - Trgovine neće raditi na blagdan Velike Gospe, dok će u nedjelju biti otvorene, a detaljno radno vrijeme provjerite OVDJE.