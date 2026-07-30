Fra Ivan Dominik Iličić o oskvrnuću u Međugorju: 'Zlo Gospu ne može dotaknuti'

Nedavni čin vandalizma u Međugorju sablaznio je brojne vjernike. Poljski državljanin osumnjičen je da je u utorak na Podbrdu oskvrnuo glavni Gospin kip i još jedan manji, ispisao poruke protiv Međugorja, Gospe i vidjelaca, a snimljen je i kako benzinom polijeva vanjski oltar te ga pali. Nakon incidenta mještani su ga uhvatili u mjestu Cerno kod Ljubuškog.

Sud Bosne i Hercegovine odredio je istražni zatvor Poljaku Bartlomieju Krakowiak Wlodzimierz osumnjičenom za vandalizam u Međugorju zbog opasnosti i bijega i sumnje da bi mogao ponoviti kazneno djelo.

Sud je kako je potvrđeno za RTL Danas, otkrio da je prihvatio prijedlog Tužiteljstva te je odredio jednomjesečno zadržavanje u pritvoru za osumnjičenog vandala.

Povodom ovog događaja oglasio se glavni urednik Radio Marije, fra Ivan Dominik Iličić.

Njegovu poruku prenosimo u cijelosti:

„Hvaljen Isus i Marija, dragi prijatelji.

Ovaj događaj u Međugorju potaknuo me na razmišljanje o zazivu iz Lauretanskih litanija koje se mole na kraju krunice: ‘Majko neoskvrnjena, moli za nas.’. Baš sam razmišljao o tom zazivu. Gospa je zapravo Majka neoskvrnjena. Nikakvo zlo nije ju uspjelo dotaknuti. Marija je bezgrešna od svoga začeća i za čitavoga njezina života zlo je nije uspjelo dotaknuti.

To ne znači da Marija nije bila iskušavana, da nije bila napastovana od Sotone i da nije trpjela, ali nikada nije podlegla zlu i ostala je netaknuta.

Zlo jednostavno ne može pred Marijom opstati i nije ju uspjelo dotaknuti, a Marija je u nebeskoj slavi apsolutno izvan dosega svakog đavolskog udara i nitko je više ne može oskvrnuti. Stoga se ne bojimo kada netko unakazi Gospin kip ili učini nešto svetogrdno. Ona ostaje zauvijek potpuno neoskvrnjena i bezgrešna.

Tako isto Isus Krist – njega više ne dotiče nikakvo trpljenje. Krist proslavljeni, uskrsli, ne može trpjeti. Ima čovještvo koje je proslavljeno, koje više ne dotiče nikakva bol ni patnja. Nitko mu ne može ništa. Ali Krist trpi u svima nama, trpi u svojoj Crkvi. Zato nas je ovaj događaj malo pogodio i rastužio, jer mi smo Crkva. I kao Crkva, Kristova zaručnica, i mi ćemo proći put križa. Krist trpi kroz svoje mistično tijelo, kroz Crkvu, kroz sve nas. I Crkva će proći put kao i njezin Zaručnik. I Crkva će proći svoj križni put. I to se događa, ništa čudno.

Nekada su palili žive kršćane u rimsko vrijeme. Danas pale crkve i oltare. Nažalost, pale i žive ljude, ali ne kod nas u Hrvatskoj, nego negdje drugdje u svijetu, u Africi, Nigeriji i tako dalje. Pa molimo za našu braću koja su proganjana. Ljudi su hramovi Božji. I puno je gore kada se dogodi da netko muči i ubije čovjeka nego kada zapali crkvu kao građevinu.

Crkva će proći svoj križni put, proći će ga svatko od nas, ali on vodi u slavu uskrsnuća.

Svako dobro i Božji blagoslov.

Pozdrav s Radio Marije.“