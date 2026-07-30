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DOZNAJEMO /

USKOK na istrazi protiv Keruma radi već dugo, a uhićen je jutros: U tom trenutku bio je na brodu

Bivši splitski gradonačelnik Željko Kerum uhićen je u Veloj Luci gdje se nalazio s obitelji. Uz Keruma, USKOK je policiji naložio i privođenje Kerumovog nećaka, ali i još jedne osobe. 

Sve je povezano s njegovom Konobom Pršut koja je, prema sumnjama istražitelja, bespravno izgrađena.

Željko Kerum, kako doznajemo, od sinoć je bio pod policijskim nadzorom. Uhićen je jutros u 6, na brodu u marini u Veloj Luci gdje je bio s obitelji. Jutros je policijskim gliserom prebačen u Split.

Više pogledajte u prilogu  

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30.7.2026.
19:22
Željka NosićIvana Ivanda RožićRade Županović
željko KerumUskokKonobaLegalizacijaPolitikaBrodMarinaVela Luka
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