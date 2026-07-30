Svaki četvrti pacijent na intenzivnoj zbog romobila! 'Odmah u dućanu skidaju limitator'

Na intenzivnoj skrbi u KBC-u Zagreb svaki četvrti pacijent leži zbog pada s električnog romobila, a najstariji pacijent ima 67 godina.

Policija je utvrdila 2000 prekršaja više nego lani u isto vrijeme. Koje kazne čekaju one koji djeci daju romobil u ruke prije 14-te godine?

Još jedan pad s romobila završio je na ovom operacijskom stolu. U pet dana - šestero pacijenata s teškim ozljedama. Nije riječ samo o djeci, sve više je starijih.

Svaki četvrti na intenzivnoj

"Radilo se o bolesniku od 67 godina - teške tjelesne ozljede. Multiple ozljede u smislu prijeloma, ozljede prsnog koša. Operiran je u nekoliko navrata i gospodin je sada dobro", kaže Tin Ehrenfreund, specijalist opće kirurgije u KBC-u Zagreb.

Svaki četvrti pacijent na intenzivnoj leži zbog pada s romobila.

"Kod dva bolesnika imamo cerebralne ozljede s produženom mehaničkom ventilacijom i neizvjesno je hoće li se uopće oporaviti. Imamo i jednu mlađu bolesnicu od 16 godina s teškim ozljedama zdjelice", kaže Robert Baronica, specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja u KBC-u Zagreb.

Stanje ozlijeđene djevojčice iz Vrsa

U Zadru hitnu pomoć svaki dan zbog pada traži 15 pacijenata. U bolnici još leži maloljetna djevojka koja je pala u Vrsima prije tri dana.

"Nažalost se još uvijek nalazi u životnoj ugrozi. Njeno stanje je stabilno. Po preporuci kolega neurokirurga još ćemo sačekati iz buđenja iz induicrane kome, jer kontrolni nalazi pokazuju velike ozljede glave", kaže Robert Karlo, voditelj Odjela za opću i dječju kirurgiju u Općoj bolnici Zadar.

Bila je bez kacige, kao i prijateljica koju je vozila. Protiv vozačice će biti podnesena kaznena prijava, a protiv druge prekršajna.

"Odgovora onaj tko da ili kupi ili pokloni ili da na korištenje. Ne mora biti roditelj, mogu biti prijatelji, djedovi, kumovi. Može biti bilo tko. Onaj tko smije to voziti da osobi koja ne smije to voziti i taj će odgovarati za taj prekršaj jer je dao vozilo osobi koja to ne smije voziti", objašnjava načelnik Postaje prometne policije Zadar, Dražen Malčić.

U ovom slučaju vlasnik je prijatelj, pa će i oni dobiti prekršajnu prijavu.

Raste broj prekršaja

Do sada je policija utvrdila gotovo 7500 prekršaja što je za 2000 više nego lani kada ih je bilo 5500 tisuća. Najviše zbog nenošenje kacige.

"Do jučerašnjeg dana su se dogodile 384 prometne nesreće, odnosno 24 prometne nesreće više nego u istom razdoblju prošle godine. U tim nesrećama 309 osoba je zadobilo neke ozljede, odnosno jedna je osoba smrtno stradala", kaže Nikola Milas, pomoćnik voditelja Službe prometne policije.

U najvećoj dječjoj bolnici broj ozlijeđenih u odnosu na lani stagnira, ali kažu - brine ih dob.

"Ono što je i dalje vrlo problematično je to da je prosječna dob lani hospitaliziranih pacijenata 13.6 godina. Dakle prosječna dob je manja od one najniže dopuštene za vožnju romobilima. Tako da tu još ima prostora za napredak", kaže Rok Kralj, pročelnik Zavoda za traumatizam dječje dobi u Klinici za dječje bolesti Zagreb.

U zadnjih 15 dana u Zadru su oduzeli 45 romobila. U prvih šest mjeseci u cijeloj zemlji privremeno 153.

'Skidaju limitator'

"Kupuju romobile i odmah u dućanu skidaju limitator. Sve je to dostupno i na Tik Toku i na društvenim mrežama, tako da oni dječačići to skidaju sami. Maksimalna brzina koju može postići je 120 km/h", kaže Malčić.

Kaciga glavu čuva, a kazna za nenošenje je 30 eura.

"Voze romobil u boroletama, kratkim rukavima, kratkim hlačama. Možete si zamisliti kad netko sa 70 na sat s takvog jednog romobila padne, a štiti mu kaciga glavu i to neke jeftine kupljene preko interneta", upozorava Tin Ehrenfreudn, specijalist opće kirurgije u KBC-u Zagreb.

I liječnici i policija apeliraju na roditelje da romobile nikako ne kupuju mlađima od 14 godina.