FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NA INTENZIVNOJ JE /

Djevojčici iz Zadra i dalje se bore za život nakon pada s e-romobila: 'Na respiratoru je'

Djevojčici iz Zadra i dalje se bore za život nakon pada s e-romobila: 'Na respiratoru je'
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Djevojčica je ozlijeđena u nesreći u nedjelju navečer u Vrsima, kada je pala s e-romobila na kojem je prevozila drugu maloljetnicu

29.7.2026.
17:20
Dunja Stanković
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Maloljetnica iz Zadra, koja je za vikend teško ozlijeđena u padu s električnog romobila, i dalje je životno ugrožena te joj se liječnici u zadarskoj Općoj bolnici na odjelu intenzivnog liječenja bore za život.

"Djevojčica je i dalje na Jedinici intenzivnog liječenja i respiratoru. Stabilna je, ali i dalje životno ugrožena. Ozljede su teške i kolege čine apsolutno sve što je u njihovoj moći kako bi joj pomogli, i svi se nadamo pozitivnom ishodu", kazao je u srijedu za Slobodnu Dalmaciju zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, kirurg dr. Robert Karlo.

Liječnici slične ozlijede viđaju svakodnevno

Djevojčica je ozlijeđena u nesreći u nedjelju navečer  u Ulici dr. Franje Tuđmana u Vrsima blizu Zadra. Policija je utvrdila kako je djevojčica na romobilu vozila drugu maloljetnicu koje su zbog neprilagođene brzine izgubile kontrolu i zajedno pale na kolnik. 

Ni jedna ni druga nije nosila zaštitnu kacigu. 

Obje su prevezene u Opću bolnicu Zadar gdje su vozačici utvrđene teške po život opasne ozljede. Nije poznato u kakvom je stanju putnica. 

Ovo je još jedna u nizu nesreća koja podsjeća da su električni romobili postali ozbiljan problem na ulicama. I sami zadarski liječnici potvrđuju da se broj ovakvih nesreća povećava i svjedoče da zadnjih mjeseci gotovo svakodnevno zbrinjavaju djecu i mlade koji se ozlijede na električnim romobilima. 

Prometna NesrećaZadarVrsiElektrični RomobilBolnica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike