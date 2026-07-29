Djevojčici iz Zadra i dalje se bore za život nakon pada s e-romobila: 'Na respiratoru je'

Maloljetnica iz Zadra, koja je za vikend teško ozlijeđena u padu s električnog romobila, i dalje je životno ugrožena te joj se liječnici u zadarskoj Općoj bolnici na odjelu intenzivnog liječenja bore za život.

"Djevojčica je i dalje na Jedinici intenzivnog liječenja i respiratoru. Stabilna je, ali i dalje životno ugrožena. Ozljede su teške i kolege čine apsolutno sve što je u njihovoj moći kako bi joj pomogli, i svi se nadamo pozitivnom ishodu", kazao je u srijedu za Slobodnu Dalmaciju zamjenik ravnatelja Opće bolnice Zadar, kirurg dr. Robert Karlo.

Liječnici slične ozlijede viđaju svakodnevno

Djevojčica je ozlijeđena u nesreći u nedjelju navečer u Ulici dr. Franje Tuđmana u Vrsima blizu Zadra. Policija je utvrdila kako je djevojčica na romobilu vozila drugu maloljetnicu koje su zbog neprilagođene brzine izgubile kontrolu i zajedno pale na kolnik.

Ni jedna ni druga nije nosila zaštitnu kacigu.

Obje su prevezene u Opću bolnicu Zadar gdje su vozačici utvrđene teške po život opasne ozljede. Nije poznato u kakvom je stanju putnica.

Ovo je još jedna u nizu nesreća koja podsjeća da su električni romobili postali ozbiljan problem na ulicama. I sami zadarski liječnici potvrđuju da se broj ovakvih nesreća povećava i svjedoče da zadnjih mjeseci gotovo svakodnevno zbrinjavaju djecu i mlade koji se ozlijede na električnim romobilima.