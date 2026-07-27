Maloljetnice kod Zadra pale s e-romobila, liječnici se jednoj bore za život

Dvije maloljetnice ozlijeđene su sinoć u prometnoj nesreći u Vrsima kada su pale s električnog romobila na kojem su se zajedno vozile.

Zadarska policija objavila je da se nesreća dogodila u Ulici dr. Franje Tuđmana oko 22 sata. Jedna je maloljetnica vozila električni bicikl i na njemu drugu djevojčicu. Ni jedna nije nosila kacigu.

Zbog neprilagođene brzine, izgubila je kontrolu te su zajedno s električnim romobilom pale na kolnik.

Obje su zbog zadobivenih ozljeda prevezene u zadarsku Opću bolnicu. Vozačica ima teške, po život opasne ozljede, a ozljede putnice još nisu okvalificirane.

Vozile su se na romobilu čija snaga prelazi 0,6 KW. Policija podsjeća da je takvim vozilom zabranjeno kretanje po površinama namijenjenima za kretanje vozila i pješaka.

Apel roditeljima

Budući da su ovakve nesreće sve češće, policija apelira na roditelje da razgovaraju s djecom o sigurnom korištenju električnih romobila i drugih prijevoznih sredstava. "Iako zakon dopušta njihovo korištenje nakon navršenih 14 godina, važno je naglasiti potrebu za oprezom, korištenjem zaštitne kacige i prilagođavanjem brzine uvjetima na stazi", ističu u policiji. Podsjećaju kako padovi s električnih romobila često završavaju s teškim ozljedama pa su nadzor i edukacija mladih posebno važni.

Vozačima osobnih prijevoznih sredstava savjetuju:

Prilikom upravljanja električnim romobilom vozite oprezno i prilagodite brzinu uvjetima na površini kojom se krećete.

Obratite pozornost na neravnine, kamenčiće, pijesak i druge prepreke na pješačkim i biciklističkim stazama.

Koristite zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu kako biste smanjili posljedice eventualnog pada.

Izbjegavajte nagla kočenja i promjene smjera kretanja na skliskim ili neravnim površinama.

Vodite računa o pješacima i drugim sudionicima u prometu te održavajte sigurnosni razmak.