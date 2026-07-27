FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NESREĆA U VRSIMA /

Maloljetnice kod Zadra pale s e-romobila, liječnici se jednoj bore za život

Maloljetnice kod Zadra pale s e-romobila, liječnici se jednoj bore za život
×
Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Budući da su ovakve nesreće sve češće, policija apelira na roditelje da razgovaraju s djecom o sigurnom korištenju električnih romobila

27.7.2026.
10:31
Dunja Stanković
Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dvije maloljetnice ozlijeđene su sinoć u prometnoj nesreći u Vrsima kada su pale s električnog romobila na kojem su se zajedno vozile. 

Zadarska policija objavila je da se nesreća dogodila u Ulici dr. Franje Tuđmana oko 22 sata. Jedna je maloljetnica vozila električni bicikl i na njemu drugu djevojčicu. Ni jedna nije nosila kacigu. 

Zbog neprilagođene brzine, izgubila je kontrolu te su zajedno s električnim romobilom pale na kolnik. 

Obje su zbog zadobivenih ozljeda prevezene u zadarsku Opću bolnicu. Vozačica ima teške, po život opasne ozljede, a ozljede putnice još nisu okvalificirane. 

Vozile su se na romobilu čija snaga prelazi 0,6 KW. Policija podsjeća da je takvim vozilom zabranjeno kretanje po površinama namijenjenima za kretanje vozila i pješaka. 

Apel roditeljima

Budući da su ovakve nesreće sve češće, policija apelira na roditelje da razgovaraju s djecom o sigurnom korištenju električnih romobila i drugih prijevoznih sredstava. "Iako zakon dopušta njihovo korištenje nakon navršenih 14 godina, važno je naglasiti potrebu za oprezom, korištenjem zaštitne kacige i prilagođavanjem brzine uvjetima na stazi", ističu u policiji. Podsjećaju kako padovi s električnih romobila često završavaju s teškim ozljedama pa su nadzor i edukacija mladih posebno važni. 

Vozačima osobnih prijevoznih sredstava savjetuju: 

  • Prilikom upravljanja električnim romobilom vozite oprezno i prilagodite brzinu uvjetima na površini kojom se krećete.
  • Obratite pozornost na neravnine, kamenčiće, pijesak i druge prepreke na pješačkim i biciklističkim stazama.
  • Koristite zaštitnu kacigu i drugu zaštitnu opremu kako biste smanjili posljedice eventualnog pada.
  • Izbjegavajte nagla kočenja i promjene smjera kretanja na skliskim ili neravnim površinama.
  • Vodite računa o pješacima i drugim sudionicima u prometu te održavajte sigurnosni razmak. 

ZadarElektrični RomobilNesreĆaVrsiPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike