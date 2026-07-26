Policija objavila kako je došlo do tragedije kod Lekenika, vozač motocikla (24) poginuo na mjestu

Sisačko-moslavačka policija objavila je kako je došlo do prometne nesreće u kojoj je sinoć kod Lekenika stradao 24-godišnji vozač motocikla.

Nesreća se dogodila oko 19.20 sati u mjestu Pešćenica. Do tragedije je došlo kada je 24-godišnjak na motociklu zagrebačkih tablica izlaskom iz zavoja zbog neprilagođene brzine, izgubio nadzor i sletio s ceste u odvodni kanal. Nakon toga je udario u betonski dio kolnog ulaza, izvijestila je u nedjelju policija.

Poginuo je na mjestu nesreće, a tijelo je prevezeno u sisačku Opću bolnicu na obdukciju.

Policija će nadležnom državnom odvjetništvu u Sisku dostaviti izvješće o nesreći.