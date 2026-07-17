Ne nose kacige, voze prebrzo i imaju slušalice! Evo do koliko idu novčane kazne za prekršitelje

Zagrebačka policija pojačala je nadzor nad vozačima električnih romobila nakon sve većeg broja prekršaja i prometnih nesreća u kojima sudjeluju korisnici tih prijevoznih sredstava.

Tijekom akcije usmjerene na sigurnost pješaka u užem središtu Zagreba policija je prekršajno prijavila 13 vozača romobila, a izdala je i dva obavezna prekršajna naloga za najteže oblike kršenja prometnih propisa. Dva romobila je i oduzela.

Posebnu pozornost privukao je slučaj električnog romobila koji je policija oduzela jer je mogao razvijati brzinu veću od zakonom dopuštenih 25 kilometara na sat. Jedan od oduzetih romobila bit će trajno oduzet.

Najčešći prekršaji romobilista

Voditelj Sektora za sigurnost cestovnog prometa Policijske uprave zagrebačke Josip Fišter za RTL Danas istaknuo je kako se povećanjem broja električnih romobila povećao i broj prekršaja njihovih vozača.

"Najčešći prekršaji su nekorištenje zaštitne kacige, korištenje slušalica tijekom vožnje, ne držanje obje ruke na upravljaču, vožnja po površinama kojima se ne smiju kretati te nepropisno kretanje u prometu", rekao je Fišter.

Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, električni romobili i slična osobna prijevozna sredstva ne smiju imati snagu veću od 600 vata niti razvijati brzinu veću od 25 kilometara na sat. Policija takva vozila može oduzeti.

Visina kazne

Za prekršitelje su predviđene novčane kazne od 30 do 130 eura, a policija upozorava da pojedini građani rade preinake na romobilima kako bi postigli veće brzine, što dodatno povećava rizik u prometu. Takva vozila se oduzimaju.

"Osobno prijevozno sredstvo je praktično, ali nije igračka. Jedan pogrešan potez može dovesti do teških posljedica. Naš savjet je da se poštuju prometni propisi i da sigurnost uvijek bude na prvom mjestu", poručio je Fišter.

Policija najavljuje nastavak kontrola vozača električnih romobila u Zagrebu, ali i drugim dijelovima Hrvatske.