U 24 sata poginula dva motociklista, vještak otkrio dvije kobne pogreške koje ponavljaju

Nastavlja se crni niz na cestama. Špica sezone je tu, sve više automobila na prometnicama, time i prometnih nesreća. Struka poziva na dodatan oprez, ali i jače kazne.

Počelo je smrću četverogodišnjeg dječaka na autocesti A3, a nastavilo se pogibijom 18-godišnjaka kod Pleternice. Uz još dvije prometne nesreće sa smrtnim ishodom u subotu, hrvatske ceste ponovno bilježe crni vikend.

"S obzirom na teške prometne nesreće koje se učestalo događaju, apeliramo na sve sudionike u prometu da se pridržavaju prometnih propisa, da prilagode brzinu kretanja stanju i uvjetima na cestama, da vode računa o svojoj sigurnosti i sigurnosti svih sudionika u prometu", objašnjava glasnogovornica PU požeško-slavonske Nikolina Janković.

Do 23. srpnja ove godine u prometu je poginulo 118 osoba, dok ih je lani poginulo 151, što je znatno poboljšanje, kaže sudski vještak za promet, ali svaka je smrt tragedija. U posljednja 24 sata dvije su se dogodile na motorima.

"Koliko sam vidio iz medija, ove dvije pogreške bile su tipične pogreške motociklista: prevelika brzina i nemogućnost svladavanja zavoja na propisan način, a s druge strane držanje premaleno razmaka u odnosu na vozilo ispred sebe i nalet", kaže sudski vještak Krunoslav Ormuž.

'Trebaju nam radikalne mjere'

Špica sezone tek je počela, a narednih dana može se očekivati sve više automobila na prometnicama, time i nesreća. Oni koji su stalno na cestama, imaju manje više iste primjedbe: "Da svatko pazi kao ja bilo bi sigurnije", "Nažalost sve više prometa, sve više gužve, ceste loše dosta", "Neopreznost ljudi, ništa više, ljudi su neoprezni", "Držat odstojanje, držat se prometnih pravila i to je to".

Otkako je na snagu stupio Zakon kojim se mogu oduzeti vozila od 1. kolovoza 2019. pa do 1. srpnja ove godine, policija je privremeno oduzela 3022 vozila, no nakon sudskih je presuda trajno oduzeto njih samo 859.

"Mislim da nam trebaju radikalne mjere: za teška izazivanja i teška kršenja prometnih propisa propisana je i mogućnost zatvora do 60 dana. Smatram da to treba primjenjivati kako bi se barem ti incidentni vozači maknuli s ulica. Problem nam je i ta relativno liberalna prekršajna politika u kojoj oni voze utrke po cestama, ugrožavajući i sebe i nas. Također, nesreće se ne događaju samo incidentnim vozačima", smatra Ormuž.

U prvih šest mjeseci zabilježeno je i 289 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali romobili, pri čemu je jedna osoba poginula. U prvih pet mjeseci najviše prekršaja – njih čak 2720 – zabilježeno je zbog nenošenja zaštitne kacige. Prošle je godine policija privremeno oduzela 222 električna romobila, a nakon sudskih presuda trajno samo 38. Tijekom prvih šest mjeseci ove godine privremeno su oduzeta 153 romobila, a trajno njih šest.

Na to koliko je važno pridržavati se svih prometnih propisa često apelira i ministar unutarnjih poslova na svojim društvenim mrežama.

"Dolaze lijepi dani, više je motora na cestama, doda se još malo gasa i blizu ste najgorih ishoda... ne želimo kažnjavati... jer sigurnost nije slučajnost", rekao je početkom svibnja ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Jer oprez, prilagođena brzina i poštovanje prometnih pravila i dalje su najvažniji saveznici u sprječavanju prometnih tragedija.