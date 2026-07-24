Maloljetni motociklist se sudario s traktorom: Helikopterom prevezen na Rebro

TRAJE OČEVID /
Teška prometna nesreća kod Požege, jedna osoba prevezena u bolnicu
Na mjestu nesreće provodi se očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima sudara
U Čazmi je oko 19.25 sati došlo do prometne nesreće u Ulici Svetog Andrije kod kućnog broja 49, u kojoj je ozlijeđen maloljetni motociklist.
Prema prvim informacijama, sudarili su se motocikl kojim je upravljao stariji maloljetnik i traktor kojim je upravljao 67-godišnjak.
Maloljetnik je zadobio ozljede zbog kojih je Helikopterskom hitnom medicinskom službom prebačen u KB Rebro u Zagrebu.
Na mjestu nesreće provodi se očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima sudara.