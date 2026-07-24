Maloljetni motociklist se sudario s traktorom: Helikopterom prevezen na Rebro

U Čazmi je oko 19.25 sati došlo do prometne nesreće u Ulici Svetog Andrije kod kućnog broja 49, u kojoj je ozlijeđen maloljetni motociklist.

Prema prvim informacijama, sudarili su se motocikl kojim je upravljao stariji maloljetnik i traktor kojim je upravljao 67-godišnjak.

Maloljetnik je zadobio ozljede zbog kojih je Helikopterskom hitnom medicinskom službom prebačen u KB Rebro u Zagrebu.

Na mjestu nesreće provodi se očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima sudara.