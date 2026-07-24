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NESREĆA U ČAZMI /

Maloljetni motociklist se sudario s traktorom: Helikopterom prevezen na Rebro

Maloljetni motociklist se sudario s traktorom: Helikopterom prevezen na Rebro
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Na mjestu nesreće provodi se očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima sudara

24.7.2026.
22:01
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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U Čazmi je oko 19.25 sati došlo do prometne nesreće u Ulici Svetog Andrije kod kućnog broja 49, u kojoj je ozlijeđen maloljetni motociklist.

Prema prvim informacijama, sudarili su se motocikl kojim je upravljao stariji maloljetnik i traktor kojim je upravljao 67-godišnjak.

Maloljetnik je zadobio ozljede zbog kojih je Helikopterskom hitnom medicinskom službom prebačen u KB Rebro u Zagrebu.

Na mjestu nesreće provodi se očevid, nakon kojeg će biti poznato više informacija o okolnostima sudara.

CazmaPrometna NesrećaMotociklistTraktorMaloljetnik
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