Strašni prizori s mjesta teške nesreće na A3: Poginulo dijete, još je troje ozlijeđenih
Zbog očevida se promet odvija usporeno, a stvorila se kilometarska kolona
U sudaru dvaju vozila na autocesti A3 u blizini čvora Lužani poginulo je dijete, dok je jedna teško ozlijeđena osoba prebačena u bolnicu u Slavonskom Brodu. Još su dvije osobe lakše ozlijeđene, prenosi Pixsell.
Sudar se dogodio oko 14.30 sati na južnoj kolničkoj traci autoceste. Na fotografijama s mjesta nesreće vide se smrskani automobili. Jednom je potpuno uništen stražnji dio.
Iz PU brodsko-posavske navode da su u nesreći sudjelovala dva vozila. Nesreća se dogodila na 190. kilometru južne kolničke trake autoceste A3. Očevid još traje.
'Svima će biti pružena psihološka pomoć'
Kako je za SB Online rekao ravnatelj Opće bolnice u Slavonskom Brodu bolnice prof. dr. sc. Josip Samardžić jedna teško ozlijeđena osoba je u bolničkoj Jedinici intenzivnog liječenja, u procesu je obrade teških ozljeda i za sada u stabilnom stanju. U brodskoj bolnici zbrinute su još dvije lakše ozlijeđene osobe i svima će, rekao Samardžić, biti pružena psihološka pomoć.
Zbog očevida se promet odvija usporeno, a stvorila se kilometarska kolona.
O gužvama je izvijestio i Hrvatski autoklub (HAK), koji navodi da se nakon prometne nesreće na 190. kilometru u smjeru Lipova vozi u koloni dugoj oko tri kilometra između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod.