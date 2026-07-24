Strašni prizori s mjesta teške nesreće na A3: Poginulo dijete, još je troje ozlijeđenih

U sudaru dvaju vozila na autocesti A3 u blizini čvora Lužani poginulo je dijete, dok je jedna teško ozlijeđena osoba prebačena u bolnicu u Slavonskom Brodu. Još su dvije osobe lakše ozlijeđene, prenosi Pixsell.

Sudar se dogodio oko 14.30 sati na južnoj kolničkoj traci autoceste. Na fotografijama s mjesta nesreće vide se smrskani automobili. Jednom je potpuno uništen stražnji dio.

Iz PU brodsko-posavske navode da su u nesreći sudjelovala dva vozila. Nesreća se dogodila na 190. kilometru južne kolničke trake autoceste A3. Očevid još traje.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

'Svima će biti pružena psihološka pomoć'

Kako je za SB Online rekao ravnatelj Opće bolnice u Slavonskom Brodu bolnice prof. dr. sc. Josip Samardžić jedna teško ozlijeđena osoba je u bolničkoj Jedinici intenzivnog liječenja, u procesu je obrade teških ozljeda i za sada u stabilnom stanju. U brodskoj bolnici zbrinute su još dvije lakše ozlijeđene osobe i svima će, rekao Samardžić, biti pružena psihološka pomoć.

Zbog očevida se promet odvija usporeno, a stvorila se kilometarska kolona.

O gužvama je izvijestio i Hrvatski autoklub (HAK), koji navodi da se nakon prometne nesreće na 190. kilometru u smjeru Lipova vozi u koloni dugoj oko tri kilometra između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL