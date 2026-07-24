Sudar kod Lužana stvorio gužvu: Ima ozlijeđenih, vozači čekaju u kolonama

Na autocesti A3 kod čvora Lužani dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila, a ima i ozlijeđenih osoba.

Nesreća se dogodila oko 14.30 sati na 190. kilometru južne kolničke trake A3, u smjeru istoka, odnosno prema Lipovcu.

Kolona između Nove Gradiške i Slavonskog Broda

Zbog nesreće se između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad, u smjeru Lipovca, stvorila kolona duga oko kilometar.

Usporeno se, u kolonama u pokretu, vozi i između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka.

Pojačan je i promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona oko dva kilometra.