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NESREĆA NA A3 /

Sudar kod Lužana stvorio gužvu: Ima ozlijeđenih, vozači čekaju u kolonama

Sudar kod Lužana stvorio gužvu: Ima ozlijeđenih, vozači čekaju u kolonama
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Foto: Screenshot 'HAK'

Usporeno se, u kolonama u pokretu, vozi i između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok

24.7.2026.
15:49
Jaga Komazec
Screenshot 'HAK'
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Na autocesti A3 kod čvora Lužani dogodila se prometna nesreća u kojoj su sudjelovala dva vozila, a ima i ozlijeđenih osoba.

Nesreća se dogodila oko 14.30 sati na 190. kilometru južne kolničke trake A3, u smjeru istoka, odnosno prema Lipovcu

Kolona između Nove Gradiške i Slavonskog Broda 

Zbog nesreće se između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad, u smjeru Lipovca, stvorila kolona duga oko kilometar.

Usporeno se, u kolonama u pokretu, vozi i između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka.

Pojačan je i promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo, gdje je kolona oko dva kilometra.

Prometna NesrećaAutocesta A3KolonaOzlijeđene Osobe
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