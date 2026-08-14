Bliži se kraj toplinskog vala, stiže promjena: Meteorologinja otkrila kad stižu kiša i osvježenje

I dalje smo pod utjecajem prostrane anticiklone zbog koje se nastavlja stabilno i sunčano vrijeme, ali od sutra i na Jadranu napokon malo manje vruće.

Petak

Prijepodne posvuda vedro. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočni. Na moru umjerena do jaka bura, podno Velebita mjestimice i s olujnim udarima. Najniža temperatura koji stupanj i niža od današnje. Bit će između 12 i 14 stupnjeva u unutrašnjosti, a na Jadranu od 24 do 28.

Poslijepodne i dalje u cijeloj zemlji obilje sunca. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na istoku tek mjestimice umjeren sjeverni. Bura će postupno slabjeti, a ponegdje prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura između 29 i 31, a na Jadranu i nekoliko stupnjeva niža nego danas. Bit će uglavnom oko 34, 35.

Idućih dana na kopnu

Još za vikend će prevladavati sunčano i vruće. Od ponedjeljka poslijepodne, uz porast naoblake sa zapada, mogući su kiša i pljuskovi s grmljavinom, kojih može biti i u noći na utorak. Uz nestabilnosti moguć je i prolazno jak vjetar. Tijekom utorka slijedi postupno razvedravanje, a i temperatura će biti nešto niža.

Idućih dana na moru

Za vikend sunčano i vrlo vruće uz slab do umjeren jugozapadnjak. U ponedjeljak će uz porast naoblake, kiša i pljuskovi najprije zahvatiti sjeverni Jadran, a u noći na utorak mogući su i drugdje. Zapuhat će jugo i južni vjetar, u utorak bura. Početak idućeg tjedna konačno će označiti kraj ovog toplinskog vala na Jadranu.