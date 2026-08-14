Ova egzotična biljka nudi više od osvježavajućeg okusa: Unatoč prednostima treba biti oprezan

Limunska trava, tropska biljka prepoznatljivog citrusnog mirisa, odavno je prestala biti tek egzotični sastojak azijskih jela. Njena popularnost u zapadnim zemljama neprestano raste, ne samo zbog osvježavajućeg okusa koji unosi u kulinarstvo, već i zbog sve većeg interesa za njene blagotvorne učinke na zdravlje.

Od umirujućeg čaja do eteričnog ulja u aromaterapiji, ova svestrana biljka objedinjuje korisna svojstva i gastronomsku vrijednost, no važno je poznavati opseg njenog djelovanja i potencijalne rizike, piše HerbaZest.

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Više od začina

Podrijetlom iz jugoistočne Azije, limunska trava (Cymbopogon citratus) busenasta je trajnica koja izgledom podsjeća na mladi luk ili poriluk. Njen karakterističan miris i okus potječu od citrala, snažnog aromatičnog spoja kojemu se pripisuju njena ljekovita svojstva. U tradicionalnoj medicini, poput Ayurvede, cijenjena je zbog svojstava zagrijavanja te se stoljećima koristi za potporu probavi i općem blagostanju, osobito kao topli napitak tijekom sezonskih promjena.

Moderna znanstvena istraživanja počinju potvrđivati spoznaje tradicionalne medicine, iako su mnoge studije još uvijek u preliminarnoj fazi i provedene uglavnom u laboratorijskim uvjetima. Istraživanja su pokazala da ekstrakti limunske trave posjeduju antioksidativna i protuupalna svojstva, čime doprinose zaštiti organizma od staničnog oštećenja. Također, laboratorijski testovi potvrđuju njeno antimikrobno i antifungalno djelovanje, što objašnjava njenu tradicionalnu upotrebu u održavanju oralne higijene i suzbijanju manjih infekcija. Ipak, važno je naglasiti da se limunska trava ne smije smatrati zamjenom za propisanu medicinsku terapiju.

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Načini korištenja i mjere opreza

Kulinarska primjena predstavlja najrašireniji i najsigurniji način korištenja limunske trave. Svježe, zgnječene stabljike obogaćuju juhe, curryje i marinade, dajući im svježu, citrusnu notu. Čaj je drugi popularan način konzumacije, cijenjen kao napitak bez kofeina koji ublažava probavne smetnje poput nadutosti i grčeva. Njegova blaga, umirujuća aroma, uz sam čin ispijanja toplog napitka, može doprinijeti opuštanju i smanjenju stresa.

Međutim, s koncentriranim oblicima, poput eteričnog ulja, potreban je dodatan oprez. Eterično ulje limunske trave ne smije se konzumirati oralno jer može biti toksično. Namijenjeno je isključivo za aromaterapiju u difuzorima ili za topikalnu primjenu, ali uvijek razrijeđeno u baznom ulju (poput kokosovog ili bademovog) kako bi se izbjegle kožne iritacije.

Iako se u umjerenim količinama smatra sigurnom, njena primjena nije pogodna za sve osobe. Trudnice i dojilje trebale bi izbjegavati njenu konzumaciju u ljekovite svrhe zbog nedostatka podataka o sigurnosti. Oprez je potreban i kod osoba koje uzimaju lijekove za snižavanje krvnog tlaka ili šećera u krvi, kao i diuretike, jer limunska trava može pojačati njihov učinak. U rijetkim slučajevima moguće su i alergijske reakcije, osobito kod osoba alergičnih na druge trave.

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Uzgoj limunske trave

Uzgoj limunske trave ne smatra se zahtjevnim. Zahtijeva topla i sunčana staništa te dobro drenirano tlo, pa uspijeva u vrtovima i u posudama. Osjetljiva je na mraz, stoga ju je tijekom zime u kontinentalnim krajevima potrebno unijeti u zatvoreni prostor.

Osim poznate primjene kao prirodnog repelenta za komarce, limunska trava koristi se i u druge, manje poznate svrhe. U Indiji se njeno ulje tradicionalno koristilo za očuvanje drevnih rukopisa na palminim listovima, štiteći ih od vlage i insekata. Botanički naziv roda, Cymbopogon, potječe od grčkih riječi kymbe (čamac) i pogon (brada), što se odnosi na izgled njenih cvjetova.

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