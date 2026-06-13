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LJETNI NAPITAK /

Tajna savršenog smoothieja od manga: Recept za napitak neodoljivog okusa

Tajna savršenog smoothieja od manga: Recept za napitak neodoljivog okusa
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Foto: Shutterstock

Smoothie od manga više je od običnog napitka; to je platno za vašu kulinarsku kreativnost i jednostavan put do zdravijeg obroka

13.6.2026.
21:34
Antonela Ištvan
Shutterstock
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Mango je voće koje svojim slatkim, sočnim okusom i jarkom bojom pretvara doručak ili međuobrok u pravo tropsko osvježenje. Bogat vitaminima A i C te vlaknima, smoothie od manga idealan je način za početak dana, zdravija alternativa desertu ili napitak koji umiruje nepce uz začinjena jela.

Ključ za savršenu, baršunastu teksturu i punoću okusa nije samo u sastojcima, već i u malim tajnama pripreme koje ga pretvaraju u pravi kremasti užitak.

Osnovni recept: Temelj za sve kombinacije

Za pripremu klasičnog smoothieja od manga trebat će vam svega pet minuta. Ovaj recept služi kao savršena polazna točka koju kasnije možete nadograđivati i prilagođavati.

Tajna savršenog smoothieja od manga: Recept za napitak neodoljivog okusa
Foto: Shutterstock

Sastojci:

  • Jedna šalica nasjeckanog zrelog manga (svježeg ili smrznutog)
  • Pola šalice mlijeka (kravljeg ili biljne alternative)
  • Pola šalice leda (ako koristite svježi mango)
  • Četvrtina šalice običnog jogurta (grčkog ili klasičnog)
  • Jedna žlica meda ili javorovog sirupa (po želji)

Priprema:

  1. Stavite sve navedene sastojke u blender. Preporučuje se da prvo dodate mekše sastojke poput manga i tekućine, a zatim led i ostalo.
  2. Blendajte velikom brzinom otprilike jednu minutu, dok smjesa ne postane potpuno glatka i kremasta.
  3. Poslužite smoothie odmah. Ako je smjesa pregusta, slobodno dodajte još malo mlijeka ili vode kako biste postigli željenu konzistenciju.

Tajna je u odabiru manga

Kvaliteta vašeg smoothieja ovisi o mangu. Za najbogatiji okus birajte zreli mango, koji je blago mekan na dodir. Smrznuti komadići manga izvrsna su alternativa; daju smoothieju gustu, hladnu teksturu bez potrebe za dodavanjem leda, koji može razvodniti okus, piše RealSimple.

Prilagodite smoothie: Varijacije recepta

Ljepota smoothieja leži u njihovoj prilagodljivosti. Kada savladate osnovni recept, vrijeme je za igru s okusima.

  • Bobičasta varijanta: Zamijenite mango sa šalicom smrznutih borovnica ili malina. Izostavite led i koristite javorov sirup umjesto meda.
  • Zelena varijanta: U osnovni recept dodajte nekoliko kriški avokada i jednu šalicu svježeg mladog špinata ili četvrtinu šalice smrznutog nasjeckanog špinata. Po potrebi dodajte još tekućine kako bi se lakše izblendalo.
  • Orašasta varijanta: Dodajte žlicu maslaca od kikirikija, tahinija, badema ili indijskih oraščića.
  • Začinjena varijanta: Dodajte četvrtinu žličice mljevenog cimeta i osminu žličice mljevenog kardamoma.
  • Varijanta s kurkumom: Isprobajte dodati kurkumu u smoothie od manga za protuupalni poticaj i prekrasnu, intenzivnu zlatnu boju.
  • Varijanta s mrkvom i ananasom: Kombinirajte nekoliko komadića manga s mrkvom i ananasom kako biste ujutro dobili dvostruku dozu voća i povrća. Mango će piću samo dodati još jarkije narančaste boje.

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MangoSmoothieReceptNapitakVoće
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