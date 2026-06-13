Tajna savršenog smoothieja od manga: Recept za napitak neodoljivog okusa

Mango je voće koje svojim slatkim, sočnim okusom i jarkom bojom pretvara doručak ili međuobrok u pravo tropsko osvježenje. Bogat vitaminima A i C te vlaknima, smoothie od manga idealan je način za početak dana, zdravija alternativa desertu ili napitak koji umiruje nepce uz začinjena jela.

Ključ za savršenu, baršunastu teksturu i punoću okusa nije samo u sastojcima, već i u malim tajnama pripreme koje ga pretvaraju u pravi kremasti užitak.

Osnovni recept: Temelj za sve kombinacije

Za pripremu klasičnog smoothieja od manga trebat će vam svega pet minuta. Ovaj recept služi kao savršena polazna točka koju kasnije možete nadograđivati i prilagođavati.

Foto: Shutterstock

Sastojci:

Jedna šalica nasjeckanog zrelog manga (svježeg ili smrznutog)

Pola šalice mlijeka (kravljeg ili biljne alternative)

Pola šalice leda (ako koristite svježi mango)

Četvrtina šalice običnog jogurta (grčkog ili klasičnog)

Jedna žlica meda ili javorovog sirupa (po želji)

Priprema:

Stavite sve navedene sastojke u blender. Preporučuje se da prvo dodate mekše sastojke poput manga i tekućine, a zatim led i ostalo. Blendajte velikom brzinom otprilike jednu minutu, dok smjesa ne postane potpuno glatka i kremasta. Poslužite smoothie odmah. Ako je smjesa pregusta, slobodno dodajte još malo mlijeka ili vode kako biste postigli željenu konzistenciju.

Tajna je u odabiru manga

Kvaliteta vašeg smoothieja ovisi o mangu. Za najbogatiji okus birajte zreli mango, koji je blago mekan na dodir. Smrznuti komadići manga izvrsna su alternativa; daju smoothieju gustu, hladnu teksturu bez potrebe za dodavanjem leda, koji može razvodniti okus, piše RealSimple.

Prilagodite smoothie: Varijacije recepta

Ljepota smoothieja leži u njihovoj prilagodljivosti. Kada savladate osnovni recept, vrijeme je za igru s okusima.

Bobičasta varijanta: Zamijenite mango sa šalicom smrznutih borovnica ili malina. Izostavite led i koristite javorov sirup umjesto meda.

Zamijenite mango sa šalicom smrznutih borovnica ili malina. Izostavite led i koristite javorov sirup umjesto meda. Zelena varijanta: U osnovni recept dodajte nekoliko kriški avokada i jednu šalicu svježeg mladog špinata ili četvrtinu šalice smrznutog nasjeckanog špinata. Po potrebi dodajte još tekućine kako bi se lakše izblendalo.

U osnovni recept dodajte nekoliko kriški avokada i jednu šalicu svježeg mladog špinata ili četvrtinu šalice smrznutog nasjeckanog špinata. Po potrebi dodajte još tekućine kako bi se lakše izblendalo. Orašasta varijanta: Dodajte žlicu maslaca od kikirikija, tahinija, badema ili indijskih oraščića.

Dodajte žlicu maslaca od kikirikija, tahinija, badema ili indijskih oraščića. Začinjena varijanta: Dodajte četvrtinu žličice mljevenog cimeta i osminu žličice mljevenog kardamoma.

Varijanta s kurkumom: Isprobajte dodati kurkumu u smoothie od manga za protuupalni poticaj i prekrasnu, intenzivnu zlatnu boju.

Isprobajte dodati kurkumu u smoothie od manga za protuupalni poticaj i prekrasnu, intenzivnu zlatnu boju. Varijanta s mrkvom i ananasom: Kombinirajte nekoliko komadića manga s mrkvom i ananasom kako biste ujutro dobili dvostruku dozu voća i povrća. Mango će piću samo dodati još jarkije narančaste boje.

POGLEDAJTE GALERIJU