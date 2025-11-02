Znanstvenici: Šalica ovog toplog napitka može zaštititi zdravlje srca kod muškaraca

S dolaskom kraćih dana i dužih, tamnijih večeri, šalica toplog kakaa postaje posebno primamljiva. No, znanstvenici su sada otkrili da bi ovaj napitak mogao biti iznimno koristan za muškarce koji provode puno vremena sjedeći i nemaju priliku za redovitu tjelovježbu.

Dugotrajno sjedenje, bilo za radnim stolom ili u automobilu, dokazano je štetno za zdravlje srca jer smanjuje protok krvi u arterijama, što dugoročno povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara. Međutim, prema novoj studiji objavljenoj u časopisu The Journal of Physiology, čini se da postoji jednostavno rješenje.

Tajna je u flavanolima

Istraživanje je pokazalo da konzumacija kakaa prije višesatnog sjedenja pomaže u zaštiti arterija, a ključni sastojak zaslužan za to su flavanoli.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Flavanoli su prirodni spojevi koji se nalaze u biljkama poput kakaovca, čaja, bobičastog voća i jabuka, a brojne studije već su ih ranije povezale s boljim zdravljem kardiovaskularnog sustava. Njihovo djelovanje pomaže u održavanju elastičnosti krvnih žila i poticanju cirkulacije.

Kako je provedeno istraživanje?

Istraživači sa Sveučilišta u Birminghamu proveli su studiju na 40 zdravih mladih muškaraca, od kojih je polovica bila u dobroj fizičkoj kondiciji, a druga polovica manje aktivna. Svaki sudionik popio je ili napitak od kakaa s visokim udjelom flavanola (najmanje 695 mg) ili napitak s vrlo niskom razinom istih (svega 5,6 mg), a zatim su mirno sjedili dva sata.

Tijekom tog vremena, znanstvenici su analizirali funkciju njihovih krvnih žila, što je ključan pokazatelj dobrog protoka krvi, kao i krvni tlak te razinu kisika u mišićima nogu.

Rezultati su bili jasni: nakon konzumacije napitka s niskim udjelom flavanola, obje su skupine pokazale znakove smanjene funkcije arterija i povišenog krvnog tlaka.

Međutim, kod onih koji su pili kakao bogat flavanolima nije zabilježen nikakav pad u performansama krvnih žila. Zanimljivo je da čak ni dobra fizička kondicija nije u potpunosti zaštitila sudionike od negativnih učinaka sjedenja.

Zašto samo muškarci?

Studija je obuhvatila isključivo muškarce jer su istraživači objasnili da hormonalne promjene tijekom menstrualnog ciklusa kod žena mogu utjecati na djelovanje flavanola. Autori studije istaknuli su kako taj aspekt planiraju detaljnije istražiti u budućim istraživanjima koja će uključivati i žene.

Stručnjaci stoga poručuju da je uključivanje namirnica bogatih flavanolima u prehranu dobar način za ublažavanje negativnih posljedica neaktivnosti na krvožilni sustav, osobito tijekom dugih razdoblja sjedenja. Srećom, dodavanje ovih korisnih spojeva u svakodnevnu prehranu prilično je jednostavno.

Osim kakaa, izvrsni izvori flavanola su i namirnice koje su mnogima već dostupne, poput jabuka, šljiva, bobičastog voća, orašastih plodova te crnog i zelenog čaja.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Perimenopauza i menopauza: Stručnjakinje objasnile što je to i kako se s njima nositi