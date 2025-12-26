Zaustavili ga s 3,67 promila, ali to nije sve: Zbog onoga što su još otkrili, skupo će platiti

Jedan je vozač ispratio Božić s nevjerojatnih 3,67 promila u krvi za volanom, izvijestila je požeško-slavonska policija u petak.

Tridesetšestogodišnjak je uhvaćen u prometu pijan u noći na Štefanje u mjestu Donja Obrijež kod Pakraca, i to za vrijeme dok mu je vozačka dozvola ukinuta i oduzeta. Osim toga, vozio je neregistrirano i neosigurano vozilo.

"Također je utvrđeno da kod sebe nije imao osobnu iskaznicu niti bilo koji drugi dokument kojim bi se provjerio njegov identitet", dodaju iz policije koja ga je zaustavila oko dva sata ujutro.

Nakon toga je smješten u posebnu prostoriju policije na triježnjenje te mu je izdan prekršajni nalog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, Zakona o obveznim osiguranjima u prometu i Zakona o osobnoj iskaznici.

Predviđena kazna za te prekršaje iznosi 3.610 eura, a uključuje i zabranu upravljanja vozilom B kategorije od tri mjeseca te šest negativnih prekršajnih bodova.

