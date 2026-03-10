Srbi se pohvalili ubojitim oružjem: Kineskog asa zovu i 'ubojicom nosača aviona'

Portal Tango Six izvijestio je da srbijanska vojska posjeduje supersoničnu kvazi-balističku raketu dometa od 250 kilometara. Riječ je, zapravo, o kineskoj raketi zrak-zemlja CM-400.

"Ljudi ne sanjaju o onome što imamo", nedavno je govorio srpski predsjednik Aleksandar Vučić.Tango Six navodi da ovo oružje ne posjeduje ni jedna oružana snaga u široj regiji.

Dvije rakete ovog tipa uočene su u ponedjeljak zakačene na višenamjenskom borbenom avionu MiG 29SM+ Ratnog zrakoplovstva i protuzrače obrane.

#Serbia #China | #BREAKING A MiG-29SM of the Serbian 🇷🇸 AirForces was reportedly observed today carrying the Chinese 🇨🇳 CM-400AKG, which has a range of up to 250km.



Da srpsko Ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana imaju ubojito oružje, neizravno je nagovijestio u načelnik Glavnog stožera srpskih Oružanih snaga general Milan Mojsilović. Govoreći o raketnom sustavu PULS, rekao je u veljači da imaju "ubojito sredstvo sličnog maksimalnog dometa i ubojitosti".

'Ubojica nosača zrakoplova'

Kineska raketa CM400AKG je višenamjensko zrakoplovno oružje. Pojavila se 2013. te je poznato da može dosegnuti najmanje 250 kilometara, a spominje se domet i od 300, pa čak i 400 kilometara. Tada je zaintrigirala i najiskusnije zrakoplovne novinare, a Kinezi su ju nazvali i "ubojicom nosača zrakoplova".

Novinari Tango Six-a prvi su put vidjeli ovu raketu uživo na prošlogodišnjem Dubai Air Showu.

Proizvođač tvrdi - raketa je duga 5,1 metar, kalibra 400 milimetara, te u završnoj fazi leta dostiže brzinu od Macha 4,5.

Teška je gotovo tonu (910 kilograma) te za nju su predviđene dvije vrste bojevih glava - eksplozivne mase 150 kilograma i prodorne mase od 200 kilograma.

Navođenje je kombinirano, inercijalno s korekcijom putem GNSS-a, a u završnoj fazi uz pomoć IR/TV tragača. Navedeno je kružno odstupanje od cilja (CEP) od 5-10 metara.

Za sada je jedino poznato da ovu raketu koristi Pakistan, koji ih je integrirao na višenamjenske borbene zrakoplove JF-17 "Thunder".

