OTKRIĆE IZ SUSJEDSTVA /

Srbi se pohvalili ubojitim oružjem: Kineskog asa zovu i 'ubojicom nosača aviona'

Foto: Luka | Дунав Intel/X

Teška je gotovo tonu (910 kilograma) te za nju su predviđene dvije vrste bojevih glava - eksplozivne mase 150 kilograma i prodorne mase od 200 kilograma

10.3.2026.
9:44
Dunja Stanković
Luka | Дунав Intel/X
Portal Tango Six izvijestio je da srbijanska vojska posjeduje supersoničnu kvazi-balističku raketu dometa od 250 kilometara. Riječ je, zapravo, o kineskoj raketi zrak-zemlja CM-400. 

"Ljudi ne sanjaju o onome što imamo", nedavno je govorio srpski predsjednik Aleksandar Vučić.Tango Six navodi da  ovo oružje ne posjeduje ni jedna oružana snaga u široj regiji. 

Dvije rakete ovog tipa uočene su u ponedjeljak zakačene na višenamjenskom borbenom avionu MiG 29SM+ Ratnog zrakoplovstva i protuzrače obrane. 

Da srpsko Ratno zrakoplovstvo i protuzračna obrana imaju ubojito oružje, neizravno je nagovijestio u načelnik Glavnog stožera srpskih Oružanih snaga general Milan Mojsilović. Govoreći o raketnom sustavu PULS, rekao je u veljači da imaju "ubojito sredstvo sličnog maksimalnog dometa i ubojitosti". 

'Ubojica nosača zrakoplova'

Kineska raketa CM400AKG je višenamjensko zrakoplovno oružje. Pojavila se 2013. te je poznato da može dosegnuti najmanje 250 kilometara, a spominje se domet i od 300, pa čak i 400 kilometara. Tada je zaintrigirala i najiskusnije zrakoplovne novinare, a Kinezi su ju nazvali i "ubojicom nosača zrakoplova". 

Novinari Tango Six-a prvi su put vidjeli ovu raketu uživo na prošlogodišnjem Dubai Air Showu. 

Proizvođač tvrdi - raketa je duga 5,1 metar, kalibra 400 milimetara, te u završnoj fazi leta dostiže brzinu od Macha 4,5. 

Teška je gotovo tonu (910 kilograma) te za nju su predviđene dvije vrste bojevih glava - eksplozivne mase 150 kilograma i prodorne mase od 200 kilograma. 

Navođenje je kombinirano, inercijalno s korekcijom putem GNSS-a, a u završnoj fazi uz pomoć IR/TV tragača. Navedeno je kružno odstupanje od cilja (CEP) od 5-10 metara.

Za sada je jedino poznato da ovu raketu koristi Pakistan, koji ih je integrirao na višenamjenske borbene zrakoplove JF-17 "Thunder". 

