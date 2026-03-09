Pročulo se sve do Britanije! Ugledni portal piše o mladim Hrvatima koji idu idu u vojsku

Stotine mladih Hrvata danas je ušlo u vojarne i započelo služenje vojnog roka - po prvi put otkako je ta obveza ukinuta 2008. godine. Ovaj dan koji će mnogi mladi pamtiti zabilježio je i BBC.

Prva generacija ročnika već je stigla u vojarne na tri lokacije diljem zemlje, gdje će sljedeća dva mjeseca prolaziti vojnu obuku i prilagođavati se vojničkom životu. Po dolasku su dobili opremu i raspored smještaja u spavaonicama, a pred njima je razdoblje u kojem će morati prihvatiti vojnu disciplinu.

"Sad su istrgnuti iz civilnog okruženja", rekao je načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid, dodajući kako će ih vojska postupno uvoditi u sustav kako bi se izbjegao prevelik stres. Ročnike će pritom razveseliti i jedna informacija – mobilni telefoni nisu zabranjeni, ali ih neće smjeti koristiti tijekom same obuke.

800 ročnika ušlo je u vojarne

U prvoj generaciji nalazi se oko 800 ročnika, a zanimljivo je da se više od polovice njih prijavilo dobrovoljno, prije nego što su uopće dobili poziv. Među njima je i desetak posto žena, iako žene nemaju obvezu služenja vojnog roka, piše BBC.

Zasad se samo deset osoba pozvalo na priziv savjesti. Oni će umjesto vojske morati odraditi četiri mjeseca civilne službe, uz znatno manju naknadu od ročnika koji će u vojsci primati oko 1100 eura mjesečno.

Program obuke bit će, kako kaže Kundid, "vrlo dinamičan i zanimljiv". Uz klasične vojne vještine, ročnici će učiti i osnove upravljanja dronovima, zaštite od dronova te elemente kibernetičkog ratovanja.

Na odluku o ponovnom uvođenju vojnog roka snažno je utjecala sigurnosna situacija u Europi, osobito rat u Ukrajini.

"Situacija u Hrvatskoj i našem okruženju nekada je bila stabilna. Danas je potpuno drugačija", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

Dodao je kako Europa već godinama promatra ne samo rusku agresiju na Ukrajinu nego i aktivnosti ruskih saveznika diljem kontinenta.

Hoće li još neka država vratiti obavezni vojni rok?

U regiji se također sve više govori o povratku vojnog roka. U Sloveniji najveća oporbena stranka zagovara njegov povratak, dok je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić najavio da će Srbija u sljedećih godinu dana ponovno uvesti vojnu obvezu.

To izaziva nervozu u Bosni i Hercegovini i na Kosovu, dok Srbija upozorava na novo vojno povezivanje Hrvatske s Kosovom i Albanijom.

Analitičari upozoravaju da svako novo naoružavanje na Balkanu lako pokreće domino-efekt. "Kad jedna država počne kupovati oružje, susjedi to doživljavaju kao prijetnju i reagiraju istom mjerom", upozorava stručnjak za Balkan James Ker-Lindsay.

Plan Hrvatske je do kraja godine organizirati još tri upisna roka, s ciljem da se svake godine obuči oko 4000 ročnika.

Hrvatska se tako pridružila skupini od deset članica NATO-a koje su ponovno uvele obvezni vojni rok, među kojima su Grčka, Turska, skandinavske zemlje i baltičke države.

