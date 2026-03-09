Puse od mame, vojničke odore i šišanje na nulu. Ročnici dobili i poseban savjet: 'Neka rade ovo i bit će OK'

Prvi ročnici stigli su u ponedjeljak na temeljnu vojnu obuku u vojarne u Požegi, Kninu i Slunju, njih ukupno 800, a u Slunju su prvih 200 dočekali ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid.

Temeljno vojno osposobljavanje (TVO) ročnika trajat će dva mjeseca i obuhvatit će temeljne vojničke vještine – od rukovanja osobnim naoružanjem i korištenja suvremene opreme, uključujući dronove, do pružanja prve pomoći i osnova samoobrane. Uz tehnička i taktička znanja, ročnici će učiti o ključnim vojnim operacijama Domovinskog rata.

Ministar Ivan Anušić izjavio je na Vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" Slunju kako je svega jedan posto pozvanih mladića iskazalo prigovor savjesti što je ocijenio odličnim.

"To je iznenađujuće, a plod je odlične pripreme za temeljno vojno osposobljavanje i svijesti mladih – razumiju koristi i odazvali su se pozivu domovine kojoj će služiti ova dva mjeseca“, kazao je.

Ročnicima je preporučio da slušaju nadređene i instruktora pa će sve biti u redu. "Ovo je jedinstvena prilika za njih da nauče temeljne vojne discipline i znanja i sada je najvažnije da slušaju“, dodao je Anušić.

Kundid: Ročnici ulaze u vojarne ponovno nakon 18 godina

Načelnik Glavnog stožera general-pukovnik Tihomir Kundid rekao je da je od ukidanja obveznog vojnog roka prošlo gotovo 18 godina te je u tom razdoblju izgubljeno 300.000 vojnih obveznika.

"To je imalo negativan utjecaj na popunu i starosnu strukturu pričuvne komponente. Ovi ročnici će dobiti novu vrijednost, specifična znanja, vještine i kompetencije, podići na bitno višu razinu psihofizičku spremnost. Očekuje ih vrijedno i korisno iskustvo kojega će se kroz život rado prisjećati“, rekao je Kundid.

Dodao je da je nastavni program vrlo moderan i usmjeren mladima, njihovim potrebama i afinitetima.

Instruktor Marin Kirasić rekao je da će ročnicima obuka biti zahtjevna jer predstavlja drugačiji način života od dosadašnjeg, no da ne vidi razlog da je ne savladaju, dok je ravnatelj Uprave za ljudske potencijale MORH-a Ivan Jušić istaknuo kako je 80 posto mladića u anketi pozdravilo obvezno uvođenje vojnog roka.

Jedan od ročnika Luka Valentić smatra kako je obuka ono što se može učiniti za svoju domovinu te da je potrebna svakome mladiću, posebice u njegovoj generaciji koja je zaokupljena tehnologijom. "Očekujem da će mi vojska pružiti disciplinu, trening i nova poznanstva, te iskustva i znanje“, kazao je.

Otac ročnika Jurice iz Gline Darko Žugaj kazao je pak da je ponosan na svog sina koji danas započinje s vojnim osposobljavanjem. "Ponosan sam na njega. Sudionik sam Domovinskog rata i drago mi je da ima osjećaj domoljublja“, poručio je.

Naknada i priznanje dva mjeseca radnog staža

Ročnici će za vrijeme TVO osposobljavanja primati plaću u iznosu od oko 1100 eura te će im biti priznata dva mjeseca radnog staža.

Na TVO će biti pozivano do 4000 ročnika. Svake godine mladići koji navrše 18 godina uvode se u vojnu evidenciju u nadležnom Područnom odjelu za poslove obrane, a tijekom ove godine bit će pozvani muškarci - vojni obveznici rođeni 2007. godine.

Iznimno, obveznici stariji od 19, a mlađi od 30 godina mogu se upućivati u skladu s zakonskim kriterijima, a mogu se i dragovoljno prijaviti. Žene ne podliježu obvezi, ali mogu dragovoljno pristupiti temeljnom vojnom.

Po završetku TVO moći će se prijaviti i za djelatnu vojnu službu i graditi profesionalnu karijeru u OS RH, a oni koji ne zasnuju radni odnosu u OS RH bit će raspoređeni u pričuvni sastav Hrvatske vojske u statusu razvrstanog pričuvnika.

Godišnji financijski učinak temeljnog vojnog osposobljavanja za MORH iznosit će oko 23,7 milijuna eura.

