Ročnike će učiti kako 'riješiti' protivnika u par poteza: Evo što će se događati u vojarnama

Nakon stanke od 17 godina, u Hrvatsku se vraća služenje vojnog roka, a s njim dolaze i nove vještine za buduće ročnike. Uz osnovne vojničke vještine i taktike preživljavanja, polaznici će se blisko upoznati s Krav Magom, borilačkom vještinom koja potječe iz Izraela, a kojom se u Hrvatskoj bavi oko dvije i pol do tri tisuće ljudi.

Iako je nastala u vojnom kontekstu, ovu samoobranu koriste i civili kako bi se naučili nositi sa stresnim i potencijalno opasnim situacijama. Vole je i djeca, ali i žene.

Krav Magom se može baviti svatko. Treninge upisuju mališani od svega pet godina. Podjednako je, kažu nam iz Krav Mage Hrvatska, djevojčica i dječaka. Popularna je i među odraslima - čak trećina polaznika su žene.

Foto: Krav Maga Hrvatska

Foto: OSRH

Za razliku od klasičnih borilačkih vještina, Krav Maga se smatra borbenim sustavom. Temelji se na jednostavnim, prirodnim i instinktivnim pokretima koje je relativno lako naučiti i zapamtiti. Sustav obuhvaća širok raspon situacija – od svakodnevnih konflikata i stresnih okolnosti do ozbiljnih prijetnji i fizičkih napada. U civilnom i vojnom okruženju ima različite pristupe. Civili uglavnom reagiraju tek kada do napada dođe, dok vojnici u nekim situacijama mogu djelovati i preventivno.

Što će učiti polaznici vojnog roka?

“Polaznici vojnog roka učit će Krav Magu usmjerenu na eliminaciju neprijatelja i djelovanje u timu. Vojnici rade u skupinama, koriste oružje i djeluju po zapovijedi, dok civili uglavnom reagiraju reaktivno, kao posljedicu napada”, objasnio nam je glavni instruktor organizacije Krav Maga Hrvatska Marijan Škiljić, koji je bio zadužen za edukaciju instruktora koji će svoje znanje prenijeti na ročnike.

Razlika je i u okruženju – vojnici djeluju u timovima, koriste oružje i slijede zapovijedi, dok se civili s konfliktnim situacijama uglavnom suočavaju sami i bez oružja. Uz same tehnike, naglasak će biti i na razvoju mentalne otpornosti, komunikacije u stresnim situacijama i povjerenja među članovima postrojbe.

Podrijeklo Krav Mage

Krav Magu razvio je Imi Lichtenfeld koji je u Izrael pobjegao pred nacistima još 1930-ih godina, u vrijeme kada su se u Europi počele pojavljivati fašističke i antisemitske skupine. Lichtenfeld je tada, koristeći svoje iskustvo u hrvanju, gimnastici i boksu, počeo razvijati metode samoobrane kako bi pomogao ljudima da se obrane u stvarnim, svakodnevnim situacijama. Nakon Drugog svjetskog rata i služenja u vojsci, nastavio ga je razvijati kao dio vojne obuke, a tek se od 80-ih godina proširio i na civilni sektor.

“Jedna od najvažnijih stvari koje ročnici mogu ponijeti s vojnog roka je sposobnost nošenja sa stresnim situacijama – kako komunicirati, donositi odluke i ojačati vlastitu otpornost”, dodaje Škiljić. Timski je rad, ističe, pritom ključan jer vojnici u operacijama ovise jedni o drugima, a povjerenje među njima izravno utječe na donošenje odluka.

"Recimo, postoje vježbe za rad u timu, kako komunicirati i jačati povjerenje među sobom. Kada pričamo o polaznicima, koji su dio neke jedinice, satnije ili odreda, timski duh određuje proces donošenja odluka. Recimo da u nekoj operaciji prolaze kroz vrata i ne znaju što ih čeka iza njih, moraju vjerovati sami sebi da će moći riješiti problem kad otvore ta vrata. O tome kako će ga riješiti ovise oni koji dolaze iza njih, njihovi kolege i drugi vojnici", istaknuo je instruktor Krav Mage.

Kako izgleda trening Krav Mage?

Treninzi se, pojašnjava Škiljić, temelje na četiri glavna stupa: tehničkom, taktičkom, kondicijskom i mentalnom. Trening obično uključuje zagrijavanje i kondicijske vježbe, učenje tehnika samoobrane te taktičke vježbe koje razvijaju mentalnu pripremu za stresne situacije.

Da bi Krav Maga postala dio temeljnog vojnog osposobljavanja, koje će u "prvom valu" proći 800 budućih ročnika u tri vojarne u Kninu, Slunju i Požegi, Ministarstvo obrane organiziralo je edukaciju instruktora u studenom prošle godine te siječnju ove godine, u vojarni “Josip Jović” u Udbini, potvrdili su nam iz MORH-a. Ukupno 14 instruktora uspješno je završilo tečaj, i to pod budnom palicom Mire Bogdana, iskusnog certificiranog instruktora vojne Krav Mage i pripadnika Operativne uprave Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

Foto: OSRH

Foto: OSRH

Zanimljivo, prvi je put u njegovoj karijeri obuke instruktora, najbolja polaznica bila žena, desetnica Ana Ostoja iz Središta za obuku pješaštva i oklopništva Zapovjedništva za obuku i doktrinu “Fran Krsto Frankopan”. Ona već nekoliko godina sudjeluje u obuci ročnika, a novo znanje iz Krav Mage sada će prenositi i budućim generacijama kroz temeljno vojno osposobljavanje.

U obuci je pomagala i organizacija Krav Maga Hrvatska, koja ima 40 lokacija po cijeloj zemlji gdje se može trenirati ova vještina koja privlači i stare i mlade.

Foto: OSRH

Kod djece se uglavnom radi kroz igru. "Fokus je na savladavanju osnovnih motoričkih elemenata, dijelu samoobrane od vršnjačkog nasilja, učimo ih kako steći samopouzdanje, kako komunicirati u konfliktnim situacijama, kako se postaviti i komunicirati to s odraslima, roditeljima ili osoblju u školi", dodaje instruktor Škiljić.

"Imamo miješane grupe i grupe samo za žene. U dječjim grupama, otprilike je podjednako djevojčica i dječaka, a kod odraslih je žena otprilike 30 posto. I imamo jako puno instruktorica", ističe.

Kod žena su treninzi prilagođeni za postavljanje granica, postoje edukacije za proces donošenja odluka u konfliktnim situacijama i pregovaranja. "Kad ste u konfliktu, imate dva faktora. Oni vanjski uključuju napadača i mjesto gdje se nalazite, primjerice je li skučeno, jeste li u mraku. A druga bitka koju morate dobiti je bitka sa samim sobom", naglašava iskusni instruktor Krav Mage.

Prosječan trening započinje zagrijavanjem, prolaze se kondicijske vježbe, a onda tehnike samoobrane i taktike za mentalnu pripremu. "Cijela magija počiva na četiri stupa, tehnički, taktički, kondicijski i mentalni", kaže nam Škiljić koji pozdravlja odluku da se Krav maga uključi u služenje vojnog roka.

"Ta transformacija civila u vojnika će biti dosta bitna i upoznat će sebe puno bolje. U dobrim su rukama i sigurno će znanja koja steknu tamo moći koristiti. Stres ne možemo izbjeći u životu, ali možemo se naučiti kako se nositi s njim", zaključuje.

U ponedjeljak će 800 ročnika krenuti s dvomjesečnim vojnim rokom. Među njima je 446 dragovoljaca, dok su 354 novaci rođeni 2007. godine koji podliježu obvezi služenja vojnog roka. Među dragovoljcima su i 82 žene.

Tijekom dvomjesečne obuke ročnici će učiti osnovne vojničke vještine, taktike preživljavanja, prvu pomoć, upravljanje FPV dronovima te elemente samoobrane. O njihovoj obuci brinut će se 80 instruktora. Plan je da kroz temeljno vojno osposobljavanje godišnje prođe do 4000 ročnika u nekoliko naraštaja.

