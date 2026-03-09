Ovi Hrvati su danas krenuli na vojni rok, pogledajte što su dobili: 'Apsolutno su spremni!'

Temeljno vojno osposobljavanje (TVO) počelo je u ponedjeljak, a ročnici su pristigli u vojarne u Kninu, Slunju i Požegi.

Njih 200 su na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja dočekali ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH Tihomir Kundid.

Anušić je istaknuo da je danas počeo veliki projekt, a potom je pohvalio odaziv. "Počinjemo veliki projekt koji se pripremao godinu i pol dana. Ulaskom prvih ročnika započeli smo s temeljnim vojnim osposobljavanjem nakon 2008. godine. Ovdje je danas 200 mladića, 400 ih je ušlo u Požegi, a 200 u Kninu. Odaziv je više nego odličan, samo je jedan posto imao priziv na savjest, što je svakako iznenađujuće, a to je odlična vijest", kazao je ministar.

Ročnicima je savjetovao da slušaju svoje nadređene, zapovjednike i instruktore. "Trebaju slušati, upijati znanja i iskustva. Nakon dva mjeseca bit će puno spremniji za nastavak života, iskusniji u svemu što im život zasigurno neće ponuditi mimo sustava obuke", naveo je Anušić.

Kundid: 'Smatram da su apsolutno spremni'

Kundid je kazao da su ročnici vrlo motivirani za izazove koji ih čekaju u idućih osam tjedana. "Smatram da su apsolutno spremni proći proces TVO-a i dosegnuti one standarde koje smo postavili pred njih", naveo je Kundid.

Isto tako, načelnik Glavnog stožera gostovao je u nedjelju u RTL-u Danas i opisao kako će izgledati prvi dani vojnog roka: "Nakon što stignu ide evidentiranje pa idu u skladište, gdje će zadužiti kompletnu opremu. Nakon toga se vraćaju u spavaonice, gdje će opremu presložiti u ormare, presvući se u odoru i dalje idu u skladu s dinamičkim planom za taj dan".

"U konačnici, mi ćemo ih postupno uvađati u vojnu profesiju. Ipak su sada istrgnuti iz civilne sredine i došli su u vojarnu. Prilagođavat ćemo ih korak po korak da ne dožive preveliki strest", dodao je Kundid.

Kundid pojašnjava i kako izgleda odora koju će zadužiti: "Komplet odore podrazumijeva da su to čizme, hlače, košulja, majica kratkih rukava. Naravno, sve duplo. Također dobivaju i dvije jakne te komplet sportske opreme, koji podrazumijeva trenirku, tenisice, majice kratkih rukava, kratke hlače i slično".

Podsjetimo, TVO će trajati dva mjeseca, a ročnici će za to vrijeme primati plaću od oko 1.100 eura neto te će im se priznati dva mjeseca radnog staža.

