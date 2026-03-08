Šef vojske otkrio što sve čeka mlade Hrvate: 'Broj priziva savjesti nas je iznenadio'

Služenje obveznog vojnog roka počinje u ponedjeljak - u tri vojarne ulazi 800 ročnika.

Više detalja o temeljnom vojnom osposobljavanju (TVO) za RTL Danas otkrio je Tihomir Kundid, načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH.

"Što se tiče Oružanih snaga, za sutra je apsolutno sve spremno, počevši od same infrastrukture, instruktora, naoružanja i opreme koje će ročnici zadužiti", govori nam Kundid i dodaje da će sutra biti u Slunju gdje će pozdraviti ročnike i zaželiti im dobrodošlicu na odsluženje temeljnog vojnog osposobljavanja.

Evo što ih čeka prvi dan

Ispričao nam je kako će izgledati prvi dan. "Što se konkretno tiče Slunja, imaju organizirani prijevoz autobusima, tako da dolaze oko podneva. Nakon toga ide evidentiranje i idu u skladište, gdje će zadužiti kompletnu opremu. Nakon toga se vraćaju u spavaonice, gdje će opremu presložiti u ormare, presvući se u odoru i dalje idu u skladu s dinamičkim planom za taj dan".

"U konačnici, mi ćemo ih postupno uvađati u vojnu profesiju. Ipak su sada istrgnuti iz civilne sredine i došli su u vojarnu. Prilagođavat ćemo ih korak po korak da ne dožive preveliki strest", dodaje naš sugovornik.

Kundid pojašnjava i kako izgleda odora koju će zadužiti: "Komplet odore podrazumijeva da su to čizme, hlače, košulja, majica kratkih rukava. Naravno, sve duplo. Također dobivaju i dvije jakne te komplet sportske opreme, koji podrazumijeva trenirku, tenisice, majice kratkih rukava, kratke hlače i slično".

Što je s mobitelima i slobodnim vikendima?

Pitali smo kako se radio raspored tko će ići u koju vojarnu. "U skladu s ročnicima i njihovim mjestima prebivališta - najbliža vojarna - to je bio princip raspoređivanja. Naravno da vjerojatno nismo uspjeli sve rasporediti tako da budu u najbližoj vojarni u skladu s adresom prebivališta", navodi Kundid.

Zanimalo nas je i što će biti ako sutra netko zakasni. "Očekujem da se nešto takvo neće dogoditi. Rok im je da se moraju, na vojnu lokaciju gdje su dobili poziv, najkasnije javiti u 14.00 sati", kaže Kundid.

Odgovorio nam je i što će biti sa slobodnim vikendima. "U principu, u osam tjedana imaju pravu na jedan slobodan vikend. Vikend kada će biti Uskrs je produžen, tako da ćemo im omogućiti da koriste taj slobodan vikend", kaže Kundid.

Dotaknuo se i situacije s mobitelima. "Što se tiče mobitela, tu nema posebnih restrikcija. Mobitel im neće nitko oduzeti, uvijek ga mogu imati uz sebe, samo ga ne mogu koristiti tijekom provedbe obuke niti za snimanje obučnih sadržaja. Za sve ostalo ga mogu koristiti", pojašnjava načelnik Glavnog stožera.

'Očekivali smo veći priziv savjesti'

Na pitanje je li ga iznenadio broj dragovoljaca, Kundid ističe: "Manje-više nas je iznenadio tako veliki odaziv dragovoljaca, njih 446. Ipak je to jedan eksponencijalni skok, mada smo kroz zadnje naraštaje dragovoljnog vojnog osposobljavanja smo imali tendenciju linearnog rasta i zainteresiranosti za dragovoljno vojno osposobljavanje".

Zatim smo postavili pitanje misli li da to pokazuje da će se više ljudi pozvati na priziv savjesti. Podsjetimo, trenutačno ih je 10. "I to je na neki način iznenađenje. U našim projekcijama očekivali smo da će biti veći. Ali očito smo kroz kampanju za TVO uspjeli mladim ljudima približiti vojnu profesiju. U konačnici, shvatili su i oni da će dobiti određene benefite", navodi Kundid.

"Nastavni program dimenzioniran je vrlo moderno, tako da ćemo prije svega s njima raditi na podizanju psihofizičke sposobnosti, na razvoju vojničkih vještina koje podrazumijevaju uporabu i korištenje pješačkog naoružanja, razvoj sposobnosti koje su vojniku potrebne kako bi mogao djelovati na bojištu. Također će dobiti osnovne sposobnosti za upravljanje dronom i zaštitu od dronova te će biti upoznati sa svim prijetnjama koje dolaze iz kibernetičkog prostora i kako to anulirati. Njihov program je vrlo dinamičan, vrlo zanimljiv i definitivno će oplemeniti svakog ročnika jer će dobiti specifična znanja, vještine i kompetencije koje mogu dobiti samo u sustavu vojne organizacije", nastavlja Kundid.

Otkriva nam i kada je sljedeći naraštaj. "Sljedeći naraštaj je u svibnju. Do kraja godine, pošto smo krenuli u ožujku, imat ćemo samo četiri naraštaja, a od godine koje nam slijede planirano je pet naraštaja kroz godinu", zaključuje gost RTL-a danas.